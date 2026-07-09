“Tenemos formas muy diferentes de pensar”: María Becerra y una frase que apuntó a Emilia Mernes

María Becerra volvió a quedar en el centro de las miradas por unas declaraciones que fueron rápidamente relacionadas con su supuesto distanciamiento de Emilia Mernes. Sin mencionar directamente a la cantante entrerriana, habló de diferencias personales y dejó en claro que no mantiene vínculos con quienes tienen formas de actuar que no comparte.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Cara C, el podcast de LOS40 España, donde la artista repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional. Allí también habló con enorme cariño de Tini Stoessel, con quien mantiene una estrecha amistad.

“La amo, es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. La conozco y sé lo sensible que es”, expresó sobre Tini. Además, cuestionó la crueldad con la que muchas veces se habla de ella y sostuvo que se trata de “una de las mejores personas” que conoció en su vida.

La frase que reavivó las versiones sobre Emilia Mernes

El momento que generó mayor repercusión llegó cuando María Becerra fue consultada por la supuesta competencia y las tensiones entre mujeres de la industria argentina. Allí reconoció que algunas versiones son falsas, pero también admitió que existen divisiones reales.

“Hay versiones que no son ciertas, pero sí hay ciertas personas que estamos divididas. Calculo que ya sabés...”, expresó la cantante. Aunque evitó mencionar a Emilia Mernes, muchos seguidores interpretaron sus palabras como una referencia al conflicto que desde hace meses rodea a ambas artistas.

Becerra fue todavía más contundente al explicar su postura: “Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida. Yo hay cosas que no las pongo en duda, hay formas de actuar que no las cambio. Si no comparto la forma de ser con alguien más, no compro”.

En un adelanto de la entrevista de "Los 40", María Becerra habló de su relación con Tini Stoessel y del conflicto con Emilia Mernes: "Tenemos formas diferentes de pensar. A mí no me gusta cómo actuás o lo que le hiciste a tal persona, y yo me paro del lado de esa persona". https://t.co/1Wr5hoiX8h pic.twitter.com/vhvYb04Orz — MDZ Online (@mdzol) July 7, 2026

“Toda la gente que no me cae bien lo sabe”

Lejos de esquivar el tema, María Becerra profundizó su respuesta y aseguró que no suele ocultar cuando tiene diferencias con alguien. “Toda la gente que no me cae bien lo sabe. Si no me gusta cómo actuás, cómo sos o cómo te manejás, o lo que le hiciste a tal persona...”, manifestó.

Las declaraciones volvieron a alimentar una polémica que había ganado fuerza meses atrás, cuando comenzaron a circular versiones sobre un alejamiento entre María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel. Incluso distintos movimientos en redes sociales habían sido interpretados como señales de una ruptura entre las artistas.

Emilia había realizado anteriormente un extenso descargo en medio de las acusaciones y el hostigamiento que recibió en redes, mientras que Tini pidió públicamente que dejaran de realizar especulaciones y calificó el tema como “muy delicado”.

Una tensión que sigue sin explicación pública

Hasta el momento, ni María Becerra ni Emilia Mernes explicaron públicamente y de forma directa cuáles serían los motivos concretos de su distanciamiento. Por eso, cada declaración o gesto vuelve a generar interpretaciones entre sus seguidores.

Esta vez, las palabras de la Nena de Argentina fueron suficientes para reactivar las especulaciones. Sin nombrar a nadie, dejó una posición clara sobre los vínculos que decide mantener y las conductas que no está dispuesta a aceptar.

Así, la supuesta interna entre algunas de las principales figuras del pop argentino vuelve a tomar fuerza, aunque por ahora las protagonistas continúan sin confirmar públicamente los motivos específicos de sus diferencias.