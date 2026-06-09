Outfit mundialista: Emilia Mernes deslumbró con un look inspirado en la Selección argentina

El impactante outfit mundialista que lució Emilia Mernes en Los Ángeles se convirtió en uno de los grandes protagonistas del evento que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. La artista argentina apostó por los colores celeste y blanco en una producción cargada de simbolismo n
El outfit mundialista de Emilia Mernes captó todas las miradas durante el evento organizado por Telemundo en Los Ángeles para celebrar la llegada del Mundial 2026. La cantante argentina compartió escenario con Carlos Vives y Wisin para interpretar “Somos Más”, la canción oficial que grabaron juntos para acompañar la máxima cita futbolística que comenzará en los próximos días.
La presencia de la artista no solo generó expectativa por su participación musical, sino también por una puesta en escena cuidadosamente diseñada. Emilia decidió rendir homenaje a su país a través de un vestuario que tomó como inspiración los colores de la bandera argentina y uno de sus símbolos patrios más representativos.
La cantante se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la originalidad y el nivel de detalle de cada una de las piezas que conformaron el conjunto elegido para una noche tan especial.
Un diseño cargado de identidad argentina
La primera imagen compartida por Emilia en sus redes sociales mostró el detrás de escena de la preparación. Frente al espejo de su camarín, la cantante apareció con el vestido prácticamente terminado mientras parte de su equipo realizaba los últimos ajustes antes de salir al escenario.
El diseño principal consistió en un corset mini blanco completamente cubierto de cristales celestes y plateados. Las piedras fueron distribuidas en un degradé que comenzaba con una gran concentración en el escote y se dispersaba progresivamente hacia la parte inferior del vestido, generando un efecto luminoso que evocaba los colores nacionales.
A la pieza central se sumó una larga cola blanca decorada con brillantes que caía desde los hombros y acompañaba cada movimiento de la artista. El resultado fue una propuesta de alto impacto visual que combinó elegancia, glamour y una fuerte carga simbólica.
Los guantes con el Sol de Mayo que se llevaron todas las miradas
Uno de los elementos más destacados del conjunto fueron los guantes sin dedos que completaron el look. Elaborados en blanco y decorados con cristales celestes y plateados, incluían un detalle que rápidamente se convirtió en el foco de atención.
Sobre el dorso de cada mano aparecía bordado el Sol de Mayo en tonos dorados y amarillos, recreando con precisión uno de los símbolos más emblemáticos de la bandera argentina. La pieza fue celebrada por los seguidores de la cantante, quienes destacaron la creatividad y el orgullo nacional reflejado en el diseño.
Varias de las fotografías compartidas por Emilia mostraron sus manos en primer plano, permitiendo apreciar la delicadeza de los bordados y el trabajo artesanal detrás del accesorio. El detalle terminó por consolidar el concepto general de una producción inspirada íntegramente en la identidad argentina.
Maquillaje, accesorios y una puesta en escena impecable
El maquillaje acompañó la propuesta estética con una paleta de colores perfectamente integrada al vestuario. La artista lució sombras blancas nacaradas y pequeñas piedras celestes adheridas alrededor de los ojos, creando un efecto brillante que reforzó el espíritu del conjunto.
El rubor rosado marcó las mejillas mientras que los labios se mantuvieron en tonos nude, una elección que permitió equilibrar la intensidad visual del vestido. Como complemento, Emilia eligió una gargantilla de strass plateado y una delicada pulsera a juego, evitando accesorios voluminosos que pudieran restarle protagonismo al diseño principal.
Las sandalias de plataforma recubiertas de cristales plateados completaron el estilismo. En las imágenes tomadas en los pasillos del recinto, el brillo de los zapatos acompañó la luminosidad del vestido y los guantes, manteniendo una coherencia estética absoluta.