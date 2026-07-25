Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus dichos contra la Argentina

La polémica por las declaraciones de Samuel L. Jackson sobre la Argentina sumó un nuevo capítulo. El actor estadounidense, compartió en su cuenta de Instagram —donde lo siguen 9 millones de personas— un mensaje que acusaba al país de ser “históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo”. La publicación, que incluía una imagen editada de Jackson con la camiseta de la Selección y caracterizado como Stephen de Django sin cadenas, generó un fuerte revuelo en redes y medios.

En ese contexto, Diego Peretti se sumó a las voces argentinas que salieron al cruce de las acusaciones. Durante su participación en el ciclo de streaming Desde el respeto (Vorterix), el actor de Los Simuladores fue consultado sobre las críticas que recibió el equipo de Lionel Scaloni tras la final del Mundial, donde España se consagró campeón.

El artista, que mantiene lazos con España por su carrera y amistades, opinó que “los europeos tienen el tema de lo civilizatorio mucho más espeso que nosotros. Nosotros somos más impulsivos y nos sale quizás la intuición medio animal que tenemos en la pasión”. Y agregó: “Nos juzgan desde un lugar en el que ellos creen que es racional y son repasionales porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”.

El actor argentino apuntó directamente contra el actor de Hollywood: “Lo oís hablar a Samuel Jackson y decís: ‘claro, es de una ignorancia supina lo que está diciendo’”. Peretti sostuvo que “todo queda dentro de una cancha de fútbol” y remarcó: “No es un país institucionalmente racista este, ni históricamente racista”.

Más adelante, el protagonista de El jefe del jefe cuestionó el uso de las redes sociales y puso como ejemplo el caso del actor estadounidense: “No me interesan. Los ejemplos que tengo masivos como el de Samuel Jackson, que a pesar de su popularidad, su fama, su extraordinario éxito, su talento, como no ve jugadores de raza negra en el equipo argentino y ve en los demás, porque de fútbol no debe saber absolutamente nada, agarra el celular y dice, ‘Ay, no hay jugadores. Es el país más racista’”.

Peretti cerró su descargo con una reflexión sobre el impacto de las redes: “Y entonces, pobre hombre, debe ser muy inteligente pero la red social lo que hace es que estés en el baño, se te ocurre algo que pensás que es brillante y quedás minimizado, porque obviamente nadie tiene la verdad de nada”.