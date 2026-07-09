Franco Colapinto ya tiene días y horarios confirmados para correr el Gran Premio de Bélgica

Franco Colapinto ya conoce los días y horarios de su próxima presentación en la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Bélgica entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los escenarios más tradicionales y exigentes del calendario.

El representante de Alpine llegará a Bélgica después de terminar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde logró avanzar diez posiciones y sumar dos puntos para el campeonato. En lo que va de la temporada 2026 acumula 18 unidades y ocupa el 13° lugar entre los pilotos.

La actividad en Spa comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Para Franco Colapinto, será el primer contacto del fin de semana con un trazado reconocido por sus cambios de elevación, sus curvas veloces y las variables condiciones climáticas.

Los horarios del viernes y sábado

La Práctica Libre 1 se disputará el viernes desde las 8:30 hasta las 9:30, hora argentina. Más tarde, los pilotos volverán a salir a pista para la segunda sesión, programada entre las 12 y las 13.

El sábado 18 comenzará con la tercera y última tanda de entrenamientos, prevista para las 7:30. Esa sesión será especialmente importante para terminar de ajustar la puesta a punto de los monoplazas antes de la clasificación.

La lucha por determinar las posiciones de largada se desarrollará desde las 11 hasta las 12. Allí, Franco Colapinto buscará asegurarse una buena ubicación para afrontar la carrera del domingo y sostener el impulso conseguido en Silverstone.

Cuándo corre Franco Colapinto en Bélgica

La carrera principal del Gran Premio de Bélgica comenzará el domingo 19 de julio a las 10 de Argentina. Los pilotos deberán completar 44 vueltas al circuito de Spa-Francorchamps, en una prueba donde las estrategias y las condiciones del tiempo suelen tener una fuerte incidencia.

El escenario belga tendrá además una particularidad para los fanáticos argentinos: la competencia se disputará el mismo día de la final del Mundial 2026, programada para más tarde, por lo que será una jornada cargada de actividad deportiva.

Para Franco Colapinto, la cita representa una nueva oportunidad de mantenerse en la pelea por los puntos después de su noveno puesto en Gran Bretaña. El argentino logró allí el tercer doble ingreso en zona de puntuación de Alpine durante la temporada, junto a Pierre Gasly.

El Gran Premio de Bélgica será la décima fecha del campeonato 2026 y una de las más esperadas del calendario. Después de Spa, la Fórmula 1 continuará una semana más tarde en Hungría, del 24 al 26 de julio.

Así, Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine el viernes 17 de julio desde las 8:30, mientras que la carrera principal será el domingo 19 a partir de las 10, hora argentina.