Maia Reficco se refirió por primera vez a su noviazgo con Franco Colapinto

La actriz y cantante Maia Reficco habló por primera vez de manera pública sobre su relación con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y definió al corredor como su pareja durante una entrevista concedida en plena promoción de su nueva película, The Last Sunrise.

Mientras presenta el filme, cuyo estreno está previsto para el 26 de agosto, Reficco respondió por primera vez preguntas sobre su vida sentimental y expresó la admiración que siente por el piloto argentino.

"Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo".

Instagram | maiareficco

Para explicar esa sensación, la actriz recurrió a ejemplos personales. "Es como ver a mi hermano cantar o ser fan de Messi y verlo jugar a la pelota".

"Todo lo que puedo pedir es que él sea feliz"

Durante la entrevista, Reficco también dejó en claro qué es lo más importante para ella dentro de la relación. "Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama".

La actriz reiteró que acompañar al piloto mientras desarrolla su carrera deportiva es motivo de orgullo y no de preocupación. "No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar".

Un romance que ya es público

La relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto dejó de ser un rumor en abril, cuando ambos fueron vistos juntos durante la visita del piloto a la Argentina con motivo del Road Show realizado en Buenos Aires.

Desde entonces, la pareja compartió distintas apariciones públicas y publicaciones en redes sociales que confirmaron el vínculo.

Además, la actriz acompañó al piloto en varios Grandes Premios de la Fórmula 1, entre ellos los de Miami y Montreal, donde Colapinto consiguió hasta el momento los mejores resultados de su carrera deportiva.

Actualmente, Reficco se encuentra enfocada en la promoción de The Last Sunrise, película en la que comparte elenco con Eva Longoria y Fernando Líndez, mientras Colapinto continúa con su temporada en la máxima categoría del automovilismo.