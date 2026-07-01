Murió el actor paranaense Santiago Ríos, figura de "Cha Cha Cha" y "Los Simuladores"

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del intérprete nacido en Paraná. Desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, con participaciones en exitosas producciones nacionales.
El actor Santiago Ríos, nacido en Paraná el 15 de octubre de 1955, falleció este miércoles, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Tenía una destacada trayectoria en el teatro, el cine y la televisión argentina, donde participó de numerosas producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores.
Afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995, Ríos también desarrolló una intensa actividad como docente teatral. Se formó junto a reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, y dedicó gran parte de su carrera a la formación de nuevos actores y actrices.
A lo largo de varias décadas construyó una sólida carrera artística, alternando trabajos en escenarios, películas y ficciones televisivas que lo convirtieron en un rostro conocido del espectáculo argentino.
Una extensa carrera en televisión
Santiago Ríos integró los elencos de numerosas producciones que alcanzaron gran popularidad. Entre ellas se destacan Cha Cha Cha, Los Simuladores, Los Roldán, Casados con hijos, La Niñera, Tumberos, Son Amores, Patito Feo, Casi Ángeles, Graduados, Lalola, 100 días para enamorarse, Argentina, tierra de amor y venganza y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras.
También participó en ficciones como Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Panadería Los Felipe, Amor en custodia, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Palermo Hollywood, Amo de casa, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado y Amor mío.
Su versatilidad le permitió desempeñarse en distintos géneros, desde la comedia y el humor hasta el drama, consolidando una carrera de más de tres décadas.
Cine y una fuerte presencia en los escenarios
En la pantalla grande participó de películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo... todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.
Su recorrido teatral fue igualmente destacado. Actuó en salas oficiales, comerciales e independientes bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.
La noticia de su fallecimiento generó pesar en el ámbito artístico, donde fue reconocido tanto por su trabajo como actor como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones de intérpretes.