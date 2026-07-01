Seis muertos en los festejos por la clasificación de México a octavos del Mundial

Los festejos por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminaron en tragedia. Al menos seis personas murieron en distintos episodios ocurridos durante la celebración del triunfo por 2 a 0 sobre Ecuador: tres fallecieron por asfixia en la Ciudad de México y otras tres fueron asesinadas en un ataque armado en el estado de Morelos.

Los principales incidentes se registraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde cerca de un millón de personas se congregó para celebrar el pase de la selección mexicana a la siguiente fase del torneo.

Según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pasada la medianoche los equipos de emergencia acudieron a las calles Hamburgo y Lancaster tras recibir un llamado por dos personas inconscientes.

Tres víctimas por asfixia en la capital

En el lugar, paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil y efectivos policiales realizaron maniobras avanzadas de reanimación, aunque finalmente se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una joven de 19 años, quienes ya fueron identificados por sus familiares.

Horas más tarde, una mujer de 48 años que había sido encontrada inconsciente en la calle Berna, en la colonia Juárez, fue trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades no precisaron las circunstancias en las que se produjeron las tres muertes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y llamó a celebrar con responsabilidad. "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía", escribió en sus redes sociales.

Llamado a desconcentrar la zona

A través de un video, Brugada señaló que alrededor de un millón de personas permanecían en las calles del centro de la capital y pidió evitar nuevos desplazamientos hacia el Ángel de la Independencia y el Paseo de la Reforma, debido a la gran concentración de público.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Como alternativa, invitó a los ciudadanos a asistir a un recital gratuito del grupo Cañaveral, organizado en el Palacio de los Deportes, con el objetivo de descongestionar la zona céntrica.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 23.40 comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos artificiales, lo que generó momentos de confusión entre los miles de hinchas que seguían celebrando la victoria de la selección mexicana.

Ataque armado durante el partido

Mientras tanto, en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, otras tres personas murieron y ocho resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido en una cancha techada donde varias familias seguían el encuentro entre México y Ecuador.

El alcalde Eder Alonso condenó el hecho a través de sus redes sociales y expresó: "El gobierno de Yautepec lamenta y condena el artero ataque armado de que fueron objeto familias que disfrutaban del partido de fútbol de la selección mexicana".

Asimismo, aseguró que el municipio brindará asistencia a las víctimas y a sus familiares. Según confirmó la fiscalía local, las personas fallecidas fueron dos mujeres y un hombre.

México avanzó a octavos

En lo deportivo, la selección mexicana selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Ecuador en el estadio Azteca.

La victoria quedó encaminada en el primer tiempo gracias a los goles de Julián Quiñones, a los 21 minutos, y Raúl Jiménez, a los 30, resultado que desató un multitudinario festejo que terminó empañado por la tragedia.