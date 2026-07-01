Aumentaron los precios de los combustibles de Shell: así quedaron los valores en Paraná

Tras dos meses de estabilidad en los valores, ya que la última suba había sido a mediados de mayo, volvieron a aumentar los precios de los combustibles de Shell en Paraná.

La actualización, se registró este miércoles al mediodía y las pizarras ya muestran los nuevos valores, publicó Elonce.

La modificación volvió a impactar en los valores de las naftas y el gasoil, generando preocupación entre los automovilistas que ven incrementados sus costos.

Estacioneros confirmaron a Elonce que los incrementos afectaron a todas las variantes de combustibles de Shell, con mayor incidencia en las premium de la marca. Según precisaron a este medio, el impacto en la nafta super fue de 1,18%, en la nafta V-Power el valor subió 0,49%. En tanto, en la Diesel Evolux, el aumento fue de 0,30% y para la Diesel V-Power, el incremento fue de 1,10%.

Los nuevos valores en naftas y gasoil

Según se pudo corroborar en las pizarras de las estaciones de servicio de la capital entrerriana, los nuevos valores ya se mostraban en las expendedoras de calle Laurencena, Sarobe y Gualeguaychú, entre otras.

La Nafta Súper de Shell pasó a costar $2.225, cuando anteriormente se ubicaba en $2.199. En tanto, la Nafta V-Power también registró una suba y llegó a $2.461, frente a los $2.449 que marcaba en el ajuste previo.

En el segmento diésel, la Diesel Evolux se actualizó a $2.376, mientras que anteriormente se vendía a $2.369. Por su parte, la Diesel V-Power alcanzó los $2.577, luego de ubicarse en $2.549 en la última modificación de precios.

Por el aumento de impuestos

Cabe recordar que, en materia de combustibles, el Decreto 562/2026 dispuso una nueva actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono de julio. Para las naftas, el incremento será de $21,192 por litro en el primer tributo y de $1,298 por litro en el segundo.

En el caso del gasoil, la actualización será de $18,959 por litro para el gravamen general, de $10,266 para la alícuota diferencial aplicable en determinadas regiones del país y de $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

La actualización responde al mecanismo previsto por la normativa vigente, que establece ajustes trimestrales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.