Para Agmer y Amet, el paro docente tuvo un acatamiento del 80%

Los gremios docentes AGMER y AMET ratificaron este miércoles su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos y reclamaron una recomposición salarial durante una movilización que culminó en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. La protesta coincidió con un paro de 24 horas y se desarrolló junto a organizaciones que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.

La medida de fuerza se llevó adelante un día después de que el Gobierno provincial convocara a una nueva reunión paritaria para el próximo 6 de julio. Los dirigentes sindicales sostuvieron que la convocatoria no modificó la decisión de mantener el paro ni el rechazo al proyecto previsional.

Durante el acto realizado frente a Casa de Gobierno, representantes de ambos sindicatos realizaron un balance de la jornada y destacaron la participación de trabajadores de distintos departamentos de la provincia.

Destacaron el nivel de adhesión al paro

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, aseguró a Elonce que la medida de fuerza tuvo un importante acompañamiento en toda la provincia. "Estamos muy conformes porque hemos superado las expectativas. Podemos decir que hay un 80% de acatamiento al paro y, al mismo tiempo, una gran concurrencia para expresar el descontento que existe en cada departamento de la provincia", afirmó.

Agmer y Amet ratificaron el rechazo a la reforma previsional y reclamaron mejoras salariales

El dirigente señaló que el reclamo salarial y la oposición a la reforma previsional forman parte de una misma discusión. "Los dos reclamos van de la mano. La reforma previsional termina haciendo un claro ajuste sobre los haberes jubilatorios y también afecta a quienes hoy están en actividad porque seguimos aportando el 19%", sostuvo.

El impacto del descuento por paro

Consultado sobre si el descuento de los días de huelga podía afectar la adhesión a la medida, Antivero reconoció que existe preocupación entre los trabajadores, aunque sostuvo que el malestar fue determinante.

"Hay un universo que termina siendo afectado, por supuesto, pero aun así el alto acatamiento se sostiene por el enojo que existe en las bases. Incluso nos sorprende a nosotros", manifestó.

AMET reiteró su rechazo al proyecto

Por su parte, el secretario general de AMET, Roberto Aguirre, confirmó a Elonce que el gremio que nuclea a los docentes de escuelas técnicas también alcanzó una adhesión cercana al 80% y volvió a cuestionar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.

"Ratificamos el rechazo a la reforma previsional. Es un derecho adquirido de tantos años de los trabajadores (la ley previsional) y creemos que este no es el momento para impulsar la reforma jubilatoria porque existe un empobrecimiento de la clase trabajadora", expresó.

El dirigente agregó que el sector docente también mantiene el reclamo por mejoras salariales. "Hace seis meses que tenemos los salarios congelados con solamente un incremento del 3,5%", señaló.

Expectativa por la reunión paritaria

En relación con la convocatoria del Gobierno provincial a una nueva reunión de negociación salarial, Aguirre indicó que el sindicato participará del encuentro, aunque insistió en que cualquier propuesta deberá ser analizada por las bases.

"Vamos a concurrir como siempre a escuchar y esperamos que la patronal permita que consultemos con las bases. Nosotros decidimos todo con las bases; los dirigentes no lo decidimos solos", afirmó.

La movilización comenzó frente a la Caja de Jubilaciones y finalizó en Plaza Mansilla con un acto en el que participaron organizaciones sindicales y sociales que integran la Multisectorial. Durante la jornada reiteraron el rechazo a la reforma previsional y reclamaron una propuesta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.