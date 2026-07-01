Presentaron la credencial digital para abogados matriculados de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La nueva herramienta ya está disponible a través de la aplicación Mi Entre Ríos y permitirá acreditar en tiempo real el estado de la matrícula profesional. El Colegio de la Abogacía fue la primera entidad en incorporarse al sistema.
La credencial digital para abogados ya comenzó a funcionar en Entre Ríos. La herramienta fue presentada este miércoles por la Secretaría de Modernización de la provincia junto al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y permitirá que los profesionales acrediten su matrícula desde la aplicación Mi Entre Ríos, con información actualizada en tiempo real.
La iniciativa forma parte del proceso de digitalización de servicios públicos que impulsa el Gobierno provincial y busca simplificar trámites tanto para los profesionales como para la ciudadanía.
Durante la presentación, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó que se trata del primer convenio firmado con un colegio profesional y anticipó que otros organismos se sumarán próximamente.
"Es el primero de varios colegios"
Gainza explicó que la nueva credencial se incorpora a la plataforma Mi Entre Ríos, donde ya funcionan distintos servicios digitales. "Hoy estamos sumando un nuevo servicio a Mi Entre Ríos que tiene que ver con las credenciales digitales de distintos colegios profesionales de la provincia. En particular estamos lanzando, junto al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, esta primera credencial digital", señaló.
Además, indicó que la herramienta permitirá verificar el estado actualizado de cada matrícula. "Todos los profesionales podrán acreditar su matrícula actualizada y conocer en tiempo real cuál es el estado de esa matrícula", afirmó.
El funcionario destacó que la iniciativa responde al objetivo de modernizar la administración pública. "Digitalizar, simplificar y tratar de dar tecnología a distintos procesos es un mandato que tenemos desde la Secretaría de Modernización y del gobernador Rogelio Frigerio", expresó.
"Nos da seguridad y eficiencia"
El presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, valoró que la institución sea la primera en incorporarse al sistema. "Para nosotros es un cambio y un orgullo que seamos el colegio pionero en esta etapa de modernización", sostuvo.
Según explicó, la credencial digital permitirá agilizar distintos procedimientos. "En la práctica nos va a dar seguridad, eficiencia y va a desburocratizar el sistema actual. Ahora tenemos todo en nuestro teléfono y eso representa un hito para la profesión", remarcó.
Matrículas actualizadas en tiempo real
Esquivel explicó que uno de los principales beneficios será la posibilidad de verificar inmediatamente si un profesional se encuentra habilitado para ejercer. "La plataforma refleja el estado actual de la matrícula. Muchas veces con la credencial física no sabíamos si el profesional tenía la matrícula activa, suspendida o cancelada. Ahora esa información aparecerá automáticamente en el celular", indicó.
Asimismo, confirmó que la herramienta ya se encuentra operativa. "Ya está vigente. Hicimos distintas pruebas y funciona perfectamente", aseguró.
Respecto de la credencial física, precisó que convivirá con el nuevo sistema durante un tiempo. "La tarjeta sigue vigente, aunque esperamos que todos utilicen la plataforma Mi Entre Ríos porque es mucho más efectiva", señaló.
Actualmente, el Colegio de la Abogacía registra alrededor de 5.000 matrículas activas, sobre un total cercano a 11.000 profesionales matriculados, incluyendo aquellas suspendidas o canceladas.
Más servicios digitales
Finalmente, Gainza invitó a los entrerrianos a descargar la aplicación provincial y adelantó que continuarán incorporándose nuevos trámites. "Antes, para solicitar una partida del Registro Civil había que hacerlo de manera presencial. Hoy ese trámite es completamente online. También ya incorporamos la VTV, la tarjeta SUBE con sus beneficios y próximamente sumaremos servicios vinculados al certificado de discapacidad", detalló.
Y concluyó: "Todas las semanas estamos incorporando nuevos servicios digitales que les ahorran tiempo a los ciudadanos y facilitan la relación con el Estado provincial".