Según un informe, se recortaron 70.000 empleos en el Estado desde la asunción de Milei

El empleo en el Estado se redujo un 22%

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el empleo en la administración pública nacional se redujo en aproximadamente 70.000 puestos de trabajo, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las cifras muestran que en noviembre de 2023 había 343 mil trabajadores en el sector público nacional, mientras que en mayo de 2026 esa cifra descendió a 273 mil empleados. De ese total, 87 mil corresponden a empresas y sociedades del Estado.

Según el relevamiento, la reducción representa una caída del 22% de la dotación de personal desde el inicio de la actual gestión.

CEPA sostuvo que "desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados".

En ese contexto, el informe señaló que el Gobierno nacional sostiene como uno de sus principales objetivos la reducción del tamaño del Estado y, en particular, el ajuste sobre la planta de trabajadores del sector público.

Dónde se concentraron los recortes

El estudio indicó que, en términos porcentuales, la mayor parte de la reducción del personal se produjo en la administración centralizada. En segundo y tercer lugar se ubicaron las empresas y sociedades del Estado y la administración descentralizada, mientras que los menores recortes correspondieron a la administración desconcentrada y a otros entes públicos.

Asimismo, el informe remarcó que desde diciembre de 2023 el ajuste alcanzó especialmente a empresas y organismos estratégicos del Estado.

Las empresas con mayor cantidad de desvinculaciones

Entre los organismos con más despidos figura Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 desvinculaciones.

Le sigue el Banco Nación, con 2.368 bajas, en un contexto en el que el Gobierno manifestó su intención de avanzar con su privatización.

En Aerolíneas Argentinas se registraron 1.993 despidos, mientras que en la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 desvinculaciones, situación que, según el informe, pone en riesgo la capacidad operativa de la empresa.

La Agencia de Publicidad del Estado acumuló 638 despidos y Belgrano Cargas y Logística registró 594 bajas.

Por último, Fabricaciones Militares contabilizó 450 trabajadores desvinculados desde el inicio de la actual gestión nacional.