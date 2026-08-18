El presidente de Patronato respaldó al plantel, al técnico y pidió el acompañamiento de los hinchas: "vamos a mantener la categoría"

"Patronato no va a descender", aseguró el presidente de la institución, Adrián Bruffal, al transmitir un mensaje de confianza en medio de uno de los momentos más complejos de la temporada. La mala racha deportiva, la preocupación por la permanencia y las agresiones sufridas por jugadores después de la derrota ante Colón conformaron un escenario que el dirigente calificó como doloroso, aunque sostuvo que existe unidad para revertirlo.

“Estamos tristes, como todo hincha de Patronato, y tratando de encarar la situación, pero con mucho ánimo de dar pelea”, expresó Bruffal en diálogo con Elonce. El dirigente reconoció que los resultados golpearon a todos los sectores de la institución y remarcó que los episodios violentos profundizaron el malestar. “La tristeza es completa, pero hay que poner el pecho”, sintetizó.

En ese contexto, el presidente rojinegro buscó transmitir tranquilidad hacia el futuro inmediato. “Lo que le diría hoy al hincha, que crea en este equipo, que crea en que vamos a revertir la situación”, afirmó. Y fue categórico ante el temor que comenzó a instalarse por la posición deportiva: “Que se quede tranquilo el hincha que Patronato no va a descender”.

El impacto de las agresiones y las medidas de seguridad

La crisis deportiva quedó desplazada momentáneamente por un hecho de mayor gravedad después del partido frente a Colón, cuando jugadores del plantel fueron agredidos. Bruffal diferenció esos episodios de la vida cotidiana de la institución y sostuvo que quienes participaron de los ataques no representan al socio ni al simpatizante que acompaña al equipo.

“La actualidad deportiva del club nos pone muy triste, obviamente, a los hinchas y a todo lo que tenemos de alguna forma o queremos el club y, obviamente, esta cuestión que se desató el sábado después del partido de Colón también nos pone tristes porque el verdadero hincha del club y la directiva del club y el socio del club están ajena a esta situación de violencia que no es parte de la vida institucional de nuestro querido club”, manifestó.

Tras los hechos, intervino la Justicia y se dispusieron medidas preventivas. “Con lo sucedido el sábado, se está haciendo el protocolo de la policía en estos casos. La justicia actuó rápidamente sobre los agresores, a los jugadores y, bueno, por ejemplo, en el lugar de entrenamiento, que es la Capillita o el estadio, va a haber presencia policial y algunos jugadores tendrán presencia policial en su domicilio”, explicó.

“Ojalá esto termine acá”

El dirigente confirmó además que las personas identificadas por los incidentes tendrán impedido el ingreso. Consultado específicamente sobre una eventual prohibición, respondió: “Sí, claro, por supuesto. Eso ya está. Eso es por protocolo”.

Bruffal manifestó su expectativa de que lo ocurrido no vuelva a repetirse y pueda quedar como un episodio aislado. “Ojalá que Dios quiera que esto termine acá, por el bien de todos, por el bien del club, por el bien de los jugadores, por el bien de la gente y sea un mal trago, un mal momento vivido nada más”, sostuvo.

Durante el fin de semana, la dirigencia mantuvo reuniones con los futbolistas, el cuerpo técnico y las autoridades policiales. El presidente destacó especialmente la respuesta del grupo ante un escenario que combinó presión deportiva y preocupación por la seguridad. Según señaló, no hubo futbolistas que plantearan temor a volver a competir.

Cómo quedó el plantel después de los incidentes

“Estuvimos reunidos todo el fin de semana con ellos, me refiero a la dirigencia del club. Tuvimos de mañana conjuntamente con la policía y debo destacar la entereza de todos los jugadores del plantel y también el cuerpo técnico y de los empleados y directivos del club”, afirmó Bruffal.

A su entender, la reacción interna permitió afrontar el episodio sin profundizar la crisis. “Hemos dado una muestra de madurez suficiente como para salir adelante de esta situación y la verdad es que a los chicos los veo muy bien”, agregó.

Ante la consulta acerca de si algún integrante del plantel había manifestado temor a jugar luego de las agresiones, respondió: “No, todo contrario. Están dolidos como nosotros por la situación que estamos atravesando y lo veo a todos muy comprometidos con revertir esta situación lo más rápido posible”.

El respaldo de Bruffal a Marcelo Candia

La continuidad del entrenador también quedó en el centro de las miradas por la sucesión de resultados adversos. Sin embargo, Bruffal descartó que la dirigencia hubiera retirado su confianza a Marcelo Candia y aseguró que mantiene conversaciones permanentes con el director técnico.

“Con Marcelo hablamos todos los días. Marcelo cuenta con el respaldo de los dirigentes y también con el respaldo de todos los jugadores, que es una cuestión no menor a la hora de tomar algunas decisiones”, remarcó.

El presidente recordó además la respuesta que Candia había dado anteriormente cuando la institución atravesó momentos difíciles. “Marcelo, en los momentos difíciles del club, se puso el buzo y sacó adelante el club. O sea que hoy el club no le puede dar la espalda por esta racha, así que nosotros estamos seguros de Marcelo y estamos seguros de todo el plantel”, afirmó.

La explicación futbolística y la confianza en revertir la racha

Bruffal sostuvo que, pese a los resultados, existen elementos futbolísticos que alimentan la expectativa de recuperación. Su análisis apuntó principalmente a la cantidad de oportunidades generadas por el equipo, aunque reconoció la falta de eficacia para transformar esas situaciones en goles.

“Hay una cuestión que te diría de matemática: Patronato crea muchas situaciones de gol, lamentablemente por cuestiones no la podemos embocar. Esto se va a revertir. Estaríamos realmente preocupados si nuestro equipo no genera situaciones de gol. Ahí es preocupante”, consideró.

El dirigente aportó otro dato para fundamentar su postura. “Sobre los 11 partidos y sacando un poco el partido de Colón, de los 11 partidos, siete partidos el marcador lo abrió Patronato. O sea, hemos estado en ventaja en siete partidos y se sabe lo difícil que es hacer un gol en la B Nacional, que es una categoría difícil”, señaló.

La ausencia del presidente y su problema de salud

Bruffal también respondió a cuestionamientos surgidos alrededor de su menor presencia pública durante los últimos meses y se refirió a declaraciones realizadas por el capitán Alan Sosa. Según explicó, una situación personal de salud había limitado su participación cotidiana y, al no haberla comunicado oportunamente, se generaron interpretaciones que no se correspondían con lo ocurrido.

“En realidad por ahí el capitán de nuestro equipo hizo una declaraciones desafortunadas, pero también se entienden. También yo he pasado en lo personal un proceso bastante complicado de salud y eso ha hecho que tal vez se malinterprete algunas cuestiones que tienen que ver con la no presencia mía en la cancha y se habló de algunas cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, explicó.

El presidente detalló que el problema comenzó a finales de 2025. “En realidad arranqué con el problema coronario en diciembre del año pasado. En marzo de este año fin de marzo, principio de abril tuve la confirmación y la semana pasada fui intervenido quirúrgicamente, me implantaron un desfibrilador, con lo cual tenía algunos algunas cuestiones que resolver y no puedo estar atento a la al desarrollo normal del club”, contó.

“Tal vez hemos tenido la culpa de no salir a aclarar”

Bruffal admitió que la conducción pudo haber comunicado antes los motivos de su ausencia. “Tal vez hemos tenido la culpa o fundamentalmente he tenido la culpa de no salir a aclarar qué es lo que realmente pasaba”, reconoció.

No obstante, remarcó que el funcionamiento institucional continuó a través del resto de la comisión directiva. “De todas formas, el equipo dirigente que tenemos hoy, que contamos en el club, son excelentes personas y trabajan”, expresó.

“Tal vez la falta de presencia mía en la cancha ha disparado algunas conjeturas que no eran reales. En realidad lo que estaba haciendo era empezar el tratamiento para terminar lo que fue la semana pasada en una cirugía”, completó.

La situación económica y los cambios dentro del club

El escenario deportivo no es el único desafío que afrontó Patronato. Bruffal reconoció que las cuentas de la institución presentaban un desfasaje y lo vinculó con las dimensiones de la estructura del club y con el contexto económico general.

“Institucionalmente estamos realizando algunos cambios importantes de estructura. Económicamente estamos un poco desfasados. Patronato tiene una estructura muy grande y no es ajeno a la economía de achique que hay en toda Argentina”, describió.

En ese sentido, indicó que la dirigencia trabajaba para ordenar el funcionamiento sin afectar las actividades habituales. “Estamos trabajando para resolver esto rápidamente y para tratar de hacer las cosas necesarias como para que el club continúe con su vida normal”, aseguró.

Gimnasios y nuevas herramientas para generar recursos

En paralelo con ese diagnóstico, Patronato avanzó con proyectos destinados a mejorar su infraestructura y ampliar sus fuentes de ingresos. Entre ellos, Bruffal destacó un acuerdo con Sport Club para desarrollar nuevos espacios deportivos.

“Hemos firmado un convenio muy importante con Sport Club. Mañana tenemos que firmar el primer convenio. Llegan las máquinas para el plantel profesional, que en La Capillita vamos a tener un gimnasio para los profesionales, que es lo que necesitábamos también”, adelantó.

El proyecto contempló además “el gimnasio en la sede social, una inversión de más de 800 m² por parte de esta empresa” y otro espacio debajo de la tribuna de calle San Nicolás. Este último estará destinado exclusivamente a deportistas federados y socios de disciplinas como fútbol, básquet y vóley. “La verdad que creemos que es muy importante tener este tipo de herramientas para el crecimiento deportivo de la institución y social también, el crecimiento social”, sostuvo.

Recitales, mutual y una estrategia a largo plazo

La dirigencia buscó también diversificar las vías de financiamiento. Bruffal confirmó un acuerdo con una productora de la ciudad para utilizar las instalaciones en actividades que permitan obtener nuevos recursos. “También se firmó el convenio con una productora local con la idea de organizar espectáculos o recitales que le dejen o le generen una entrada extra al club Patronato”, indicó.

Otra de las iniciativas fue la creación de una mutual vinculada a la institución. “También se hizo la mutual del club, recientemente se obtuvo la matrícula y ahora estamos terminando la fundación”, explicó.

El objetivo, según señaló, excedió las urgencias de la actual temporada. “Estamos generando herramientas que no van a dar a corto plazo los réditos económicos, pero sí a mediano plazo van a dar los réditos económicos necesario para que este club pueda de alguna forma ser sustentable a largo plazo”, afirmó.

El pedido para llenar el Grella

En el tramo final de su mensaje, Bruffal puso el foco en los hinchas y consideró que su acompañamiento será determinante en la pelea deportiva. El dirigente no redujo el valor de la presencia del público a la recaudación, sino que la relacionó con el respaldo que necesita el plantel y con la imagen institucional del club.

“Es fundamental que la gente vaya a la cancha a apoyar, no solamente para los deportistas y lo que tenga que ver con el club Patronato, yo creo que es fundamental para la ciudad y para la provincia. Nosotros hoy necesitamos el apoyo de todos y tratar de cuidar este logro importante y estar en la categoría que tenemos que estar”, expresó.

“Ncesitamos el apoyo y ojalá que podamos llenar el estadio Grella y mostrar más gente, porque también esa imagen de una cancha llena o de una imagen de una cancha con más público también ayuda al contexto nacional. Creo que la ciudad y la provincia se lo merecen”, agregó.

“Estamos todos en el barco”

La definición de Bruffal volvió finalmente al punto de partida: la tristeza por el presente, pero también la convicción de que la institución podrá sostenerse en la categoría. El presidente buscó cerrar filas entre dirigentes, futbolistas, empleados y socios en un momento marcado por los malos resultados y el impacto de los episodios violentos.

“Al hincha que está triste, al verdadero hincha que está triste por la situación del club, que se queden tranquilo, que vamos a salir de esta situación y vamos a mantener la categoría y si se dan algunos resultados, tal vez podamos tener un mejor cierre este año”, manifestó.

“Los dirigentes, los jugadores, los empleados, los socios del club, estamos todos en el barco, y vamos todos en el mismo sentido. No hay nada extraño en Patronato, solamente, está la cuestión particular del presidente, pero nada más que eso”, afirmó.

Y cerró con una convocatoria para el próximo compromiso: “Así que los espero a todos el sábado en la cancha para alentar a nuestro querido club. Vamos a hacerlo por Patronato, vamos a hacerlo por la ciudad y vamos a hacerlo por la provincia”.