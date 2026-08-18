Incidentes en Patronato: reforzarán la seguridad en el Grella y en el predio La Capillita

El sábado por la noche, cuando el plantel de Patronato regresó al estadio Presbítero Bartolomé Grella luego de la derrota por 3 a 0 frente a Colón de Santa Fe, se registró una agresión hacia los jugadores. El hecho fue repudiado por la dirigencia del rojinegro y tras la denuncia la Policía realizó un allanamiento.

Sobre lo ocurrido, Juan Pablo Claucich, subjefe de la Departamental Paraná de Policía, explicó a Elonce que el micro que trasladaba a los futbolistas ingresó al predio alrededor de las 20. Instantes después, por el mismo acceso entraron varios vehículos con un grupo de personas.

“Momentos luego hicieron ingreso por el mismo acceso entre tres y cuatro vehículos con un grupo de 10, 12 personas que increparon a los jugadores para amedrentarlos por los resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe”, relató Claucich.

Investigación por los incidentes en el Grella

El subjefe de la Departamental Paraná confirmó que “los únicos jugadores que resultaron lesionados fueron Alan Sosa y Facundo Díaz. Uno con un golpe en el pómulo, en el rostro, y otro con un corte en el cuero cabelludo”, precisó el funcionario policial. Ambos futbolistas realizaron posteriormente la correspondiente denuncia en la Comisaría Cuarta.

Según explicó Claucich, el episodio ocurrió “dentro del estacionamiento del estadio, donde hizo el punto final el micro”, concretamente detrás del sector de plateas. En ese lugar existen cámaras de seguridad cuyas grabaciones fueron incorporadas a la investigación.

Las cámaras permitieron identificar vehículos y personas

El análisis de las imágenes resultó clave para avanzar sobre los presuntos responsables. “Ya con los primeros estudios de esas imágenes se lograron individualizar algunos vehículos y personas”, reveló Claucich.

Toda la información reunida fue puesta a disposición del fiscal Martín Abraham, quien quedó a cargo de las medidas judiciales correspondientes. En ese marco, la Policía realizó un allanamiento durante el lunes.

En el procedimiento, “se secuestraron elementos de interés para la causa”, confirmó el subjefe departamental.

Hasta el momento de las declaraciones no se habían registrado detenciones. Clausich indicó que cualquier medida de esa naturaleza dependerá de lo que determine el fiscal conforme avance la causa. Además, confirmó que las personas identificadas serían simpatizantes de Patronato.

Refuerzan la seguridad para el plantel

Tras los hechos, la Policía trabajó junto a las autoridades del club para reforzar la seguridad tanto en el estadio Grella como en el predio La Capillita, donde habitualmente se desarrollan los entrenamientos del plantel profesional.

“En base al incidente, se va a prever todo ese mecanismo de seguridad. Se está trabajando y manteniendo una comunicación articulada con el club”, señaló Claucich. Además, sostuvo que existen cuestiones que deberán mejorar tanto la institución deportiva como las fuerzas de seguridad, especialmente en lo relacionado con el manejo de los accesos.

Durante la mañana de este martes también se realizó una reunión entre autoridades policiales, integrantes de la Comisión Directiva y los propios futbolistas. El objetivo fue comunicar las medidas adoptadas desde el momento de la agresión y explicar cómo continuaría la investigación.

“Tuvimos una reunión con la Comisión Directiva del club y con los jugadores para justamente llevarles tranquilidad”, manifestó Claucich. Según agregó, los integrantes del plantel “manifestaron su tranquilidad e hicieron las consultas que por su seguridad consideraban oportunas”.

Restricciones para algunos de los involucrados

La investigación también derivó en las primeras disposiciones contra personas que habrían participado de los incidentes. “Ya hay medidas restrictivas para algunas personas hacia el club y los jugadores”, confirmó el subjefe de la Departamental Paraná.

Paralelamente, se avanzará mediante el área de seguridad deportiva para impedir que determinadas personas puedan ingresar al estadio. “Se va a hacer el expediente por lo que es seguridad deportiva para generar las restricciones también para el acceso a la cancha”, explicó. Elonce.com