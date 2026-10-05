Paraná celebrará la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario con una caravana y procesión

Paraná y toda la Arquidiócesis se preparan para celebrar este miércoles 7 de octubre la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la capital entrerriana. La jornada religiosa contemplaba una caravana con la imagen de la Virgen por distintas parroquias, una procesión desde la Parroquia San Miguel y una misa en la Catedral Metropolitana, que sería presidida por monseñor Raúl Martín.

Las actividades están previstas para comenzar a las 10, con la salida de la imagen de María para recorrer distintos templos de la ciudad. A las 16.30, está previsto que la imagen llegue a la Parroquia San Miguel. Desde allí partirá la procesión hacia la Catedral de Paraná, donde monseñor Raúl Martín presidirá la misa por la fiesta patronal.

El recorrido y los horarios del recorrido

A partir de las 10 de la mañana, la primera parada será en la parroquia de la Virgen del Carmen, luego irá hacia Bajada Grande a la parroquia Inmaculado Corazón de María; después a parroquia Guadalupe; continuará hacia parroquia Cristo Peregrino; luego hacia parroquias San Agustín, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Piedad.

El recorrido continuará hasta parroquia Sagrado Corazón de Jesús; luego, Santa Ana, Santa Lucía y Santo Domingo Savio. Posteriormente, la caravana proseguirá por parroquias San José Obrero, Nuestra Señora de Pompeya y San Francisco de Borja.

La caravana transitará hasta la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa Rafaela María y el Seminario Arquidiocesano. El último tramo del recorrido pasará por las parroquias Fátima, Esperanza, San Cayetano, San Roque, San Juan Bosco, Santa Teresita y finalizará en San Miguel.

La historia de la patrona de Paraná

La celebración de Nuestra Señora del Rosario está vinculada con la historia religiosa de Paraná. Según los antecedentes difundidos por la Arquidiócesis, la devoción a esta advocación se extendió desde los primeros tiempos de la evangelización en la región.

La Virgen del Rosario fue elegida patrona de Paraná mediante un plebiscito popular realizado el 1° de enero de 1825. La elección contempló tres opciones: Nuestra Señora del Rosario, San Miguel Arcángel y Santa Rosa de Lima.

El proceso se desarrolló en un contexto en el que la población se nucleó alrededor de una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, ubicada en un lugar conocido como "Bajada de Paraná", a orillas del río.

Una devoción ligada a los orígenes de la ciudad

En 1730 se creó una parroquia en ese lugar y el padre Francisco Arias Montiel, primer párroco, difundió la devoción a la Virgen del Rosario. Según la reseña histórica de la Arquidiócesis, también había impulsado escuelas y desarrollado tareas de evangelización y vinculación con las comunidades originarias.

Su sucesor, el padre Francisco Álvarez, promovió la elección de un patrono o patrona para la ciudad. Para ello se realizó el plebiscito popular que terminó con la elección de Nuestra Señora del Rosario.

La advocación también quedó vinculada con distintos momentos de la historia de Paraná y de Entre Ríos. En 1944, monseñor Guilland consagró toda la diócesis a la Virgen del Rosario, mientras que posteriormente monseñor Tortolo realizó la coronación solemne de la patrona de la ciudad.

La celebración del 7 de octubre

La Fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra cada 7 de octubre. La fecha quedó incorporada al calendario litúrgico de la Iglesia y también adquirió relevancia en las comunidades que tienen a esta advocación como patrona.

La devoción a la Virgen del Rosario también ha tenido presencia en otras provincias argentinas, entre ellas Jujuy, San Luis, San Juan y Mendoza. En esta última ciudad, según los antecedentes históricos difundidos por la Arquidiócesis, la advocación era venerada desde 1590.

La jornada prevista en Paraná reunía así las actividades centrales de la fiesta patronal: la caravana de la imagen por las parroquias, su llegada a San Miguel, la procesión hasta la Catedral y la celebración de la misa presidida por monseñor Raúl Martín.