El riesgo país de Argentina cerró este jueves 19 de noviembre en 931 puntos básicos, tras registrar un incremento de 83 unidades respecto de los 848 puntos de la jornada anterior. El indicador elaborado por JP Morgan reflejó la caída de los bonos soberanos en dólares y acumuló una suba superior al 60% en lo que transcurrió de 2026.

El aumento estuvo relacionado con el retroceso de los títulos públicos argentinos, tanto los emitidos bajo legislación local como extranjera. La caída de sus cotizaciones elevó los rendimientos exigidos por los inversores para mantener deuda nacional.

El movimiento también se produjo en una jornada de bajas para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y de aumentos en las distintas cotizaciones del dólar.

Caída de bonos y acciones argentinas

El riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su incremento refleja una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al Estado argentino.

Durante la jornada, las ventas de bonos soberanos en moneda extranjera provocaron una reducción de sus precios y un aumento de las tasas de retorno. Este comportamiento encareció las condiciones de financiamiento de la deuda pública en los mercados internacionales.

Las pérdidas también alcanzaron a los certificados de depósito argentinos (ADR) que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Entre las empresas afectadas se encontraron Banco Supervielle, BBVA y Grupo Financiero Galicia, además de la tecnológica Globant.

El dólar oficial llegó a $1.585 y también subieron los financieros

En el mercado cambiario, el dólar minorista del Banco Nación aumentó cinco pesos y cerró a $1.585 para la venta, mientras que el tipo de cambio mayorista finalizó la rueda en torno a los $1.565.

Las cotizaciones financieras también registraron incrementos. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 2,4% y alcanzó los $1.771,66, ampliando su diferencia respecto del tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, subió un 0,9% y terminó la jornada en $1.643,76.

Los factores que siguieron los inversores

Según el análisis de operadores del mercado citado por Agencia Noticias Argentinas, el comportamiento de los activos locales estuvo vinculado con factores internacionales y domésticos.

En el escenario externo, influyeron la menor disposición de los inversores a asumir riesgos en mercados emergentes, la cautela en Wall Street respecto del sector tecnológico y el nivel de las tasas de interés estadounidenses.

En el plano nacional, los operadores mantuvieron su atención sobre la acumulación de reservas del Banco Central y las necesidades de financiamiento del país.