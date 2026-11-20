El Día de la Soberanía Nacional recuerda la resistencia de las tropas de la Confederación Argentina frente a las fuerzas anglo-francesas en la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado.
Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la resistencia de las tropas de la Confederación Argentina frente a las fuerzas anglo-francesas en la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 sobre las aguas del río Paraná.
El enfrentamiento tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845, en un sector del río conocido como Vuelta de Obligado, cerca de la actual localidad bonaerense de San Pedro. Allí, las fuerzas argentinas, bajo el mando del general Lucio Norberto Mansilla, intentaron impedir el avance de una poderosa flota integrada por barcos británicos y franceses que buscaban navegar libremente por los ríos interiores del territorio nacional.
Para frenar a las embarcaciones extranjeras, los defensores argentinos instalaron baterías de artillería en la costa y tendieron gruesas cadenas sobre el río, sostenidas por embarcaciones. La estrategia buscaba bloquear el paso de la flota, que contaba con una importante superioridad militar y tecnológica.
Pese a la resistencia, las fuerzas europeas consiguieron avanzar luego de un duro combate que dejó numerosas bajas entre los defensores argentinos. Sin embargo, el episodio adquirió una dimensión histórica que trascendió el resultado militar inmediato y se convirtió en un símbolo de la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional. Las consecuencias del enfrentamiento se extendieron durante varios años y derivaron en negociaciones diplomáticas con las potencias europeas, que finalmente reconocieron los derechos argentinos sobre la navegación de sus ríos interiores.
La fecha fue establecida oficialmente como Día de la Soberanía Nacional mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Posteriormente, en 2010, se incorporó al calendario de feriados nacionales.
Cuándo es feriado
Este año, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional será el lunes 23 de noviembre. Para quienes no trabajan los sábados ni los domingos, el descanso extendido abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.
La Ley 27.399 incluye al 20 de noviembre dentro de los feriados nacionales trasladables. El artículo 6 dispone que aquellos que coincidan con martes o miércoles se pasen al lunes anterior, mientras que los que caigan jueves o viernes se trasladen al lunes posterior.
Por esa regla, el viernes 20 no tendrá el régimen de feriado. Los trabajadores deberán cumplir sus tareas con normalidad y cobrarán la remuneración ordinaria correspondiente a la jornada.
El lunes 23, en cambio, será feriado nacional en toda Argentina. Alcanzará a empleados públicos y privados, sin distinción de provincia o actividad, salvo los servicios que deban mantenerse por razones operativas o esenciales.
Quienes sean convocados a trabajar ese día tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente a un feriado trabajado, de acuerdo con las reglas aplicables al descanso dominical. La Ley 27.399 establece además que los días trasladados conservan los mismos derechos remunerativos que los demás feriados nacionales.