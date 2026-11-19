Las tormentas eléctricas en Entre Ríos registradas durante las últimas semanas llamaron la atención por la intensidad de los rayos y los episodios de caída de granizo en distintos sectores de la provincia. Ante esta situación, el meteorólogo Alejandro Gómez dialogó con Elonce y explicó cuáles son las condiciones atmosféricas que favorecen estos fenómenos, qué relación tienen con El Niño y si las próximas jornadas podrían presentar nuevos episodios de inestabilidad.

El especialista analizó las características de las tormentas que afectaron a la región durante la primavera y señaló que, aunque las descargas eléctricas resultaron llamativas, no necesariamente representaron un comportamiento extraordinario. En ese sentido, diferenció la frecuencia de los episodios de las condiciones necesarias para que se produzcan rayos.

"Las situaciones de inestabilidad que hemos tenido, si bien han generado tormentas eléctricas en muchos sectores de la provincia y del país, no escapan a lo que podríamos haber tenido en otras circunstancias fuera del fenómeno de El Niño", explicó Gómez.

Por qué las ciudades pueden registrar mayor actividad eléctrica

Las características de los espacios urbanos fueron otro de los aspectos abordados durante la entrevista. La presencia de construcciones elevadas y estructuras metálicas puede influir en los puntos donde se producen las descargas, aunque la formación de rayos depende principalmente de los procesos eléctricos que ocurren dentro de las nubes de tormenta. "Las ciudades son más propensas a tener un poco más de actividad eléctrica que el resto, porque tienen antenas, edificios bastante elevados y hay disponibilidad de cargas eléctricas que se obtienen del tránsito", sostuvo el meteorólogo.

Durante las últimas semanas se sucedieron varios episodios de inestabilidad en Entre Ríos, lo que generó la percepción de una mayor frecuencia de tormentas intensas. Sin embargo, Gómez aclaró que este comportamiento también podía registrarse en otros períodos y no debía atribuirse exclusivamente al fenómeno de El Niño. "No es un fenómeno atípico el hecho de tener descargas eléctricas en la ciudad", afirmó.

El especialista también hizo referencia a las características estacionales que favorecen el desarrollo de tormentas. Durante la primavera y el verano, las temperaturas más elevadas y la disponibilidad de humedad pueden contribuir a la formación de nubes de gran desarrollo vertical. "Nuestra zona tiene actividad eléctrica durante casi todo el año, especialmente en primavera y verano, donde hay más disponibilidad de energía térmica y eso hace que las corrientes ascendentes sean mayores", explicó.

Qué relación existe entre los rayos y la formación de granizo

Otro de los fenómenos que despertó preocupación fue la caída de granizo durante distintas tormentas. Gómez explicó que su formación está relacionada con los procesos que ocurren en el interior de las nubes, especialmente cuando alcanzan alturas importantes y las temperaturas permiten la formación de partículas de hielo. "El fenómeno del granizo está relacionado con el valor de humedad que se tiene en la nube después de los 5.000 metros hacia arriba, especialmente el enfriamiento al que el desarrollo nuboso lo lleva", detalló.

El meteorólogo señaló que la presencia de hielo dentro de una nube no significa necesariamente que las piedras lleguen al suelo. Para que eso suceda, deben combinarse diferentes condiciones atmosféricas, entre ellas el desarrollo vertical de la tormenta y la intensidad de las corrientes de aire. "En general, el granizo no llega al suelo cuando la nube alcanza un desarrollo de unos 8.000 o 9.000 metros aproximadamente. Antes de eso hay granizo dentro de la nube, pero no llega a la superficie", indicó.

En este proceso intervienen partículas de hielo que chocan entre sí dentro de las nubes. Estas colisiones favorecen la separación de cargas eléctricas, un mecanismo fundamental para la generación de rayos.

Cuántos rayos por minuto pueden indicar presencia de granizo

Uno de los datos más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con la cantidad de descargas eléctricas que puede registrar una tormenta. Gómez explicó que la frecuencia de los rayos permite observar determinados procesos que ocurren dentro de las nubes. "Cuando uno ve una tormenta y puede contar más de cinco rayos por minuto, es porque la nube comenzó a tener pequeños gránulos de hielo que se están chocando entre sí", sostuvo.

Estas partículas, conocidas como graupel, son pequeños gránulos de hielo que se forman dentro de las nubes. Su interacción con otros cristales de hielo contribuye a la electrificación de las tormentas, mientras que las corrientes ascendentes y descendentes intervienen en su desplazamiento.

El especialista también mencionó un segundo valor de referencia que, según su explicación, podría indicar una mayor posibilidad de que el granizo alcance la superficie.

"Cuando la nube supera los 20 rayos por minuto es probable que el granizo llegue a la superficie, que efectivamente nos afecte en tierra", manifestó. De todos modos, la cantidad de descargas eléctricas no constituye por sí sola un indicador suficiente para confirmar que caerá granizo. La evolución de cada tormenta depende de múltiples factores, por lo que resulta necesario seguir las alertas y los avisos meteorológicos oficiales.

¿Se aproxima un ciclón a la Argentina?

Durante la entrevista también se consultó a Gómez por las versiones que circularon sobre la posible formación de un ciclón en cercanías de la costa argentina. Algunos sitios especializados habían mencionado la posibilidad de que un sistema de estas características afectara sectores del centro y norte del país. El meteorólogo explicó que el término ciclón se utiliza para describir sistemas de baja presión atmosférica, cuya intensidad y efectos pueden variar considerablemente. En ese contexto, analizó los escenarios disponibles para los días siguientes.

"Cuando uno habla de ciclón se refiere a un sistema de baja presión que puede ser importante o débil, dependiendo de las características. En este caso, no veo una situación significativa de inestabilidad", señaló. Según su evaluación, la eventual formación de un área de baja presión tendría mayor incidencia sobre sectores de la provincia de Buenos Aires, sin que se esperaran consecuencias de gran magnitud para Entre Ríos.

"En principio no nos afectaría de lleno a nosotros, sino que probablemente afecte la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires y no tanto la región central y del litoral de nuestro país", precisó.

Qué se espera para Paraná durante los próximos días

En relación con la evolución de las condiciones meteorológicas, Gómez anticipó la posibilidad de nuevas precipitaciones en la capital entrerriana, aunque descartó, según su análisis, un escenario de inestabilidad de gran magnitud. El especialista indicó que las lluvias podrían intensificarse durante el viernes 20 de noviembre, principalmente desde media mañana o hacia el mediodía. También mencionó la posibilidad de que se registraran tormentas acompañadas por descargas eléctricas.

"Mañana las condiciones de inestabilidad podrían incrementarse un poco y podríamos tener, después de media mañana o hacia el mediodía, probables lluvias y algunas tormentas sobre la capital entrerriana", anticipó.

Respecto de los acumulados, estimó que las precipitaciones podrían dejar alrededor de 10 milímetros, aunque aclaró que también podrían presentarse rayos durante los episodios de tormenta. "En cantidad de lluvia podremos estar hablando de unos 10 milímetros y son probables las tormentas eléctricas, es decir, descargas eléctricas con algunos rayos", expresó.

Finalmente, el meteorólogo señaló que después de una mejora transitoria podrían regresar las condiciones inestables durante la noche del sábado 21, aunque con características leves.

"El sábado por la noche nuevamente estaríamos teniendo condiciones de inestabilidad que, desde mi punto de vista, serían ligeras. Esperamos algunas lluvias, poca posibilidad de tormentas y nada más. No veo una situación de una magnitud importante", concluyó Gómez.