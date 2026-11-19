ANSES actualizó a $556.217 la Asignación de Pago Único por Adopción para los hechos ocurridos desde noviembre de 2026. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitarla cuando cumplen las condiciones establecidas por el organismo.

Para acceder, deben haber tenido derecho a percibir la AUH por el hijo adoptado durante el mes en que se dictó la sentencia. El pago requiere un trámite y se otorga una sola vez por la adopción.

También pueden solicitar esta asignación los trabajadores en relación de dependencia, personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. En cada caso se aplican los requisitos correspondientes al régimen.

Cuándo se cobra la asignación por adopción

El calendario de pagos únicos de noviembre contempla una primera liquidación disponible entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. La segunda estará habilitada desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Ambos períodos abarcan todas las terminaciones de DNI. La fecha que corresponde a cada persona depende de la liquidación de su prestación y puede consultarse en Mi ANSES.

El importe de la asignación por adopción se abona además de la prestación mensual que corresponda. Para determinar el monto aplicable, el organismo toma en cuenta la fecha de la sentencia judicial.

Qué documentación se necesita y cómo solicitarla

La solicitud puede realizarse una vez transcurridos dos meses desde la sentencia de adopción y hasta dos años después. Es necesario tener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en ANSES.

Entre la documentación requerida figuran los DNI de los adoptantes y del niño o adolescente, la partida de nacimiento y la sentencia judicial. También puede corresponder la presentación del formulario PS 2.94, según las condiciones del trámite.

Quienes ya tienen acreditados sus datos pueden gestionar el pago mediante Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si necesitan incorporar o actualizar documentación, pueden solicitar un turno para una oficina; también cuentan con la línea 130 para consultar cómo proceder.