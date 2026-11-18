Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre un reajuste del 2,17%, por lo que rigen nuevos valores para esta prestación. Además, continúa el pago del bono para los haberes mínimos y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.

En el último mes del año, las PNC reciben un incremento del 2,17%, en concordancia con el aumento de precios registrado en octubre, que fue del 2,2%.

Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran el bono previsional de diciembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

-Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

-Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

-Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

-Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.