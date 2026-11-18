Las Pensiones No Contributivas tendrán un incremento del 2,17% en diciembre de 2026. Los beneficiarios también recibirán el bono extraordinario de hasta $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. Conocé cómo se componen los haberes del último mes del año.
Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre un reajuste del 2,17%, por lo que rigen nuevos valores para esta prestación. Además, continúa el pago del bono para los haberes mínimos y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.
En el último mes del año, las PNC reciben un incremento del 2,17%, en concordancia con el aumento de precios registrado en octubre, que fue del 2,2%.
Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en diciembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Quiénes cobran el bono previsional de diciembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
-Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
-Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
-Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
-Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.