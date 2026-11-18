El FICER 2026 se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con seis jornadas de cine y actividades gratuitas para toda la familia. En diálogo con Elonce, la directora creativa del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, Florencia Curi, brindó detalles sobre las propuestas especiales, la identidad visual de esta edición y la modalidad para acceder a las funciones.

"Van a ser unas jornadas muy intensas, con muchas actividades para toda la familia", expresó Curi. Entre las novedades destacó una sección dedicada al cine de género y terror, además de las competencias tradicionales y los cortometrajes entrerrianos.

La programación también contempla propuestas para las infancias, con películas y talleres donde los chicos podrán experimentar con objetos ópticos y conocer distintas formas de creación audiovisual.

Florencia Curi, directora creativa del FICER (Elonce)

Una función especial con la Sinfónica de Entre Ríos

Uno de los momentos destacados será la proyección de Tiempos modernos, el clásico de Charles Chaplin, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección de Luis Gorelik.

"Desde lo personal, era algo que soñaba con que sucediera en el FICER", reconoció Curi, quien destacó el trabajo realizado para concretar esta presentación especial.

La directora creativa también explicó que la identidad gráfica del festival está inspirada en la fauna entrerriana. Este año predominan los animales terrestres y el aguará guazú ocupa un lugar central en la imagen de la edición.

Cómo conseguir las entradas gratuitas

Las actividades se desarrollarán en nueve salas distribuidas entre el Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina y otros espacios de Paraná. También habrá proyecciones al aire libre y un patio gastronómico.

Curi explicó que las entradas podrán retirarse una hora antes de cada función en el hall del Centro Provincial de Convenciones. Las excepciones serán las proyecciones del Cine Círculo y Las Tipas, donde los pases se entregarán directamente en esos establecimientos.

Además, el público podrá votar sus películas favoritas para participar en la elección de los premios por sección. La programación completa, con horarios y actividades, estará disponible en la página web y las redes sociales del FICER, junto con un catálogo y una grilla descargable.