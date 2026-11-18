El Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia informó que el robo de cables del sistema de balizamiento del aeropuerto Comodoro Pierrestegui fue denunciado y está bajo investigación. El organismo inició las gestiones y los trabajos técnicos para restablecer las operaciones nocturnas.

Según la información publicada por El Entre Ríos, la sustracción alcanzó unos 1.600 metros de cable y habría ocurrido en dos noches distintas. La Justicia Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervienen en la investigación.

El cableado sustraído alimentaba las luces que orientan a las tripulaciones durante las operaciones en pista por la noche o en condiciones de baja visibilidad. La investigación busca determinar cómo ingresaron los responsables al predio y retiraron el material.

Qué vuelos están afectados en Concordia

“Los vuelos nocturnos permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso”, informó el ente aeroportuario. En el mismo comunicado, confirmó que las operaciones diurnas continúan con normalidad y en condiciones de seguridad.

La restricción también alcanza a los vuelos sanitarios que requieran operar durante la noche. Estos servicios se utilizan, entre otros casos, para trasladar a pacientes que necesitan atención especializada en otro centro de salud.

Hasta el momento, las autoridades no informaron que hubiera personas identificadas o detenidas por el robo. La posibilidad de que el cableado se haya retirado en dos noches forma parte de lo que buscan establecer los investigadores.

Cómo se recuperará el balizamiento

Para reanudar los vuelos nocturnos en Concordia, se deberá reponer el cableado y verificar el funcionamiento de las luces.

El ente señaló que las tareas se realizarán de acuerdo con los requisitos de seguridad operacional.

El organismo no comunicó una fecha para la normalización del servicio. La reapertura nocturna dependerá de la finalización de los trabajos y de las comprobaciones técnicas del sistema.