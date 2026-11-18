La NASA confirmó que Voyager 1 alcanzó este miércoles 18 de noviembre una distancia de un día luz de la Tierra. La sonda, lanzada en 1977, es el primer objeto construido por la humanidad que llega a esa marca y sigue siendo el más lejano.

Al alcanzar el hito, la nave se encontraba a unos 25.902 millones de kilómetros. Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas.

Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, por lo que una orden enviada desde la Tierra tarda alrededor de un día en llegar a la sonda. Si Voyager 1 responde de inmediato, la señal de regreso demora aproximadamente otro día.

Qué estudia Voyager 1 después de casi 50 años

Voyager 1 y su gemela, Voyager 2, son las únicas naves que han operado más allá de la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos que genera el Sol. Ambas siguen en funcionamiento y permiten estudiar el entorno entre las estrellas.

Para conservar energía, la NASA apagó de forma remota algunos equipos de Voyager 1, entre ellos sus cámaras. La sonda conserva instrumentos activos que registran fenómenos como los campos magnéticos del espacio interestelar.

Tiffany Kataria, de la NASA, dijo a la AFP que el hito es “la mejor ilustración de lo inmenso que es el espacio”. La sonda necesitó casi medio siglo para alcanzar una distancia que la luz cubre en un día, mientras que otros sistemas estelares están a varios años luz.

De los anillos de Júpiter al espacio interestelar

La misión comenzó con la exploración de los planetas gigantes del sistema solar. Voyager 1 pasó por Júpiter y Saturno, mientras que Voyager 2 continuó hacia Urano y Neptuno.

Las imágenes de Voyager 1 permitieron identificar por primera vez los anillos de Júpiter. Sus observaciones también ayudaron a los científicos a comprender los grandes vórtices y otros fenómenos de la atmósfera del planeta.

Cada nave lleva un Disco de Oro, hecho de cobre y recubierto de oro. Los discos reúnen sonidos e imágenes de la Tierra y fueron concebidos como un mensaje para cualquier civilización que pudiera encontrarlos.