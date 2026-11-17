La lluvia de estrellas Leónidas 2026 alcanzará su máxima actividad entre el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre y podrá observarse desde distintos puntos de Argentina. El fenómeno astronómico, que se repite todos los años, ofrecerá la posibilidad de contemplar meteoros atravesando el cielo nocturno, aunque su visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la ubicación de los observadores.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), las Leónidas podrían alcanzar una actividad aproximada de 10 a 15 meteoros por hora en condiciones ideales. Sin embargo, esta cifra no representa una cantidad garantizada de estrellas fugaces visibles desde cualquier punto del país.

El fenómeno también podrá apreciarse desde el hemisferio sur, aunque con menor intensidad que en el hemisferio norte debido a la posición de la constelación de Leo, desde donde parecen originarse los destellos.

Cuándo y a qué hora se podrán ver las Leónidas en Argentina

El período de mayor actividad de las Leónidas se concentrará entre el 17 y el 18 de noviembre de 2026. Para quienes se encuentren en Argentina, la madrugada del miércoles 18 será una de las principales oportunidades para intentar observarlas, especialmente durante las horas previas al amanecer.

La recomendación de los especialistas es realizar la observación después de la medianoche, cuando la constelación de Leo comienza a ganar altura sobre el horizonte oriental.

Las posibilidades de apreciar los meteoros dependerán principalmente de la nubosidad. Un cielo despejado, la ausencia de luces artificiales intensas y una buena visibilidad hacia el horizonte favorecerán la observación.

Además, la Luna estará en fase creciente y se ocultará durante la noche, por lo que su iluminación no debería representar un obstáculo importante durante las últimas horas de la madrugada.

Cómo observar la lluvia de estrellas desde Entre Ríos

Para disfrutar de las Leónidas no será necesario contar con telescopios, binoculares ni otros instrumentos astronómicos. Los meteoros podrán observarse a simple vista, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Los especialistas aconsejan elegir espacios abiertos, alejados de la iluminación urbana, y permanecer al menos 20 o 30 minutos en la oscuridad para que los ojos se adapten.

Aunque las Leónidas reciben su nombre de la constelación de Leo, las estrellas fugaces pueden aparecer en diferentes sectores del cielo. Por ese motivo, se recomienda mantener una visión amplia del firmamento, sin concentrarse exclusivamente en una dirección.

También será conveniente evitar el uso de teléfonos celulares y otras pantallas luminosas durante la observación, ya que dificultan la adaptación de los ojos a la oscuridad.

Qué son las Leónidas y por qué se producen

Las Leónidas son una lluvia de meteoros que se origina cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas de polvo y pequeños fragmentos dejados por el cometa 55P/Tempel-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente elevadas, estas partículas generan destellos luminosos que pueden observarse durante algunos segundos.

Los meteoros de las Leónidas se encuentran entre los más veloces de las lluvias anuales, ya que alcanzan aproximadamente 71 kilómetros por segundo, equivalentes a más de 250.000 kilómetros por hora.

Esa velocidad puede producir rastros luminosos intensos y, en determinadas ocasiones, estelas que permanecen visibles brevemente después del paso del meteoro.

Pese a que popularmente se las conoce como estrellas fugaces, no se trata de estrellas que caen del cielo, sino de pequeños fragmentos de material espacial que se desintegran al atravesar la atmósfera.