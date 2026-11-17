Las cuotas y los topes del monotributo que se aplicarán en diciembre de 2026 son los de la escala vigente desde el 1.º de agosto. La actualización del 16,8% que dio origen a esos valores se calculó sobre la inflación acumulada durante el primer semestre del año.

La categoría A tiene una cuota completa de $49.527,18 y la B, de $56.379,08. En ambas, el importe es el mismo para quienes prestan servicios y para quienes venden bienes.

Los valores completos incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. El importe a pagar puede ser menor cuando el contribuyente está exceptuado de alguno de esos componentes.

Cuánto se paga desde la categoría C

En la categoría C, la cuota del monotributo es de $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes. En la D, los importes son de $84.612,93 y $82.564,81, respectivamente. En la E, quedan en $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para ventas.

En la categoría F, los prestadores de servicios pagan $150.784,21 y quienes venden bienes, $129.930,65. En la G, las cuotas son de $230.312,94 y $158.815,05, respectivamente. En la H, ascienden a $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para ventas.

En la categoría I, la cuota es de $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para ventas. En la J, los valores son de $1.167.299,76 y $580.793,69. En la K, la más alta, el pago mensual llega a $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Cuáles son los topes de facturación de cada categoría

Para determinar la categoría del monotributo, se consideran los ingresos brutos de los últimos 12 meses. El tope es de $12.009.410,45 para la A y $17.595.182,74 para la B. En la C llega a $24.670.494,31 y en la D, a $30.628.651,43.

En las categorías intermedias, el límite de la E es de $36.028.231,33 y el de la F, de $45.151.659,41. Para la G se admiten ingresos de hasta $53.995.798,87 y para la H, de hasta $81.924.660,37.

El tope de la categoría I es de $91.699.761,90 y el de la J, de $105.012.519,20. En la K, el límite de ingresos brutos de los últimos 12 meses asciende a $126.610.838,75.

Qué otros límites se tienen en cuenta

Cuando corresponde, ARCA también considera la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados. Para la venta de bienes, el precio máximo por unidad es de $716.840,77 en todas las categorías.

En la categoría A, los límites son de 30 metros cuadrados, 3.330 kWh anuales y $2.792.886,15 de alquiler devengado por año. En la K, esos parámetros llegan a 200 metros cuadrados, 20.000 kWh y $8.378.658,45, respectivamente.

Superar un parámetro de la categoría actual puede requerir un cambio de categoría en la próxima recategorización. Si se excede un límite máximo aplicable para permanecer en el régimen, corresponde la exclusión del monotributo y el paso al régimen general.