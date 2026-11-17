La aerolínea española Plus Ultra suspendió los vuelos entre Madrid y la Argentina desde este martes 17 de noviembre. La compañía informó que la conexión con el aeropuerto de Ezeiza quedará interrumpida hasta nuevo aviso.

La empresa encuadró la decisión en un plan de reestructuración financiera y operativa. Entre los motivos mencionó el aumento de los costos de operación, en particular el del combustible.

La suspensión alcanza a los pasajeros que ya tenían pasajes emitidos para esa ruta. Plus Ultra informó que les enviará la notificación de cancelación por correo electrónico y dará prioridad a los viajes programados para las fechas más próximas.

Dónde reclamar según cómo se compró el pasaje

Quienes compraron el boleto a través de una agencia de viajes deberán comunicarse con la empresa que lo emitió. Ese será el canal para iniciar las gestiones vinculadas con la reserva cancelada.

Para las compras hechas en el sitio web de Plus Ultra o por otros canales directos, el trámite se realiza en el portal de reclamos de la aerolínea. La compañía también mantiene habilitado su servicio de atención al cliente para consultas.

Plus Ultra indicó que atenderá los casos conforme a la normativa aplicable. En su comunicado sobre la cancelación, la transportista no detalló plazos de resolución para los reclamos.

De la reducción de frecuencias a la suspensión

A comienzos de octubre, Plus Ultra había reducido de cinco a dos los vuelos semanales entre Buenos Aires y Madrid por un período de dos meses. En ese momento, atribuyó el recorte al aumento de los costos y al impacto de los desvíos a Montevideo por las obras en Ezeiza.

Las reprogramaciones de octubre ya habían afectado a viajeros con pasajes emitidos. Más de 230 personas se agruparon en un chat de WhatsApp y algunos pasajeros reportaron demoras en las respuestas, dificultades para obtener reintegros y gastos por nuevas reservas.

Con la suspensión, la aerolínea interrumpió su servicio en la Argentina unos cuatro meses después de iniciar operaciones en el país. Hasta entonces, la reducción de frecuencias todavía permitía mantener dos conexiones semanales.

El plan de reestructuración en España

Días antes del anuncio sobre Ezeiza, Plus Ultra había comunicado la apertura de un procedimiento de despido colectivo en su centro de trabajo de Madrid. Allí funcionan sus servicios centrales y su base operativa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La empresa estimó que el gasto en combustible ascenderá a 104,83 millones de euros en 2026. La cifra es un 51,6% superior a los 69,13 millones que había previsto inicialmente.

El plan también contempla una reducción superior al 61% de las horas de vuelo comercial regular. El alcance final de esa medida quedará sujeto a la negociación con los representantes de los trabajadores.