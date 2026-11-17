Un hombre de 51 años resultó herido con un arma blanca tras una serie de incidentes registrados en dos moteles de la ciudad de Santa Fe, durante el domingo 15 de noviembre. La víctima sufrió una lesión cortopunzante en el antebrazo derecho y debió ser trasladada al Hospital José María Cullen. Además, dos mujeres que trabajaban como recepcionistas habrían resultado lesionadas y un hombre de 32 años fue aprehendido por la Policía.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I recibieron un aviso del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una persona herida en inmediaciones de calle Gobernador Candioti al 2100.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre que habría estado involucrado en incidentes en las inmediaciones de un establecimiento hotelero. A partir de las primeras averiguaciones, se estableció una posible vinculación con otro episodio ocurrido en un motel ubicado en Rivadavia al 2800, según publicó FM Power Max.

Daños en un segundo motel y dos recepcionistas lesionadas

Según las actuaciones policiales preliminares, el sospechoso habría provocado daños en el establecimiento ubicado sobre calle Rivadavia.

En ese lugar, además, dos mujeres que se desempeñaban como recepcionistas habrían sufrido lesiones durante los incidentes.

Los investigadores buscaban determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer las circunstancias en las que resultaron heridas las personas involucradas.

Hasta el momento, no se habían precisado las características de las lesiones sufridas por las trabajadoras ni los daños ocasionados en las instalaciones hoteleras.

Un hombre fue trasladado al Hospital Cullen

Durante la intervención policial, los efectivos solicitaron asistencia sanitaria para el hombre de 51 años que presentaba una herida cortopunzante en el antebrazo derecho.

La víctima fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica por la lesión.

No se difundieron detalles oficiales sobre su evolución ni sobre las circunstancias específicas en las que se produjo la herida.

Aprehendieron a un sospechoso de 32 años

Como parte del procedimiento, los efectivos de la Brigada Motorizada aprehendieron a un hombre de 32 años, presuntamente vinculado con los incidentes registrados en los establecimientos.

El sospechoso fue trasladado para la realización del examen médico legal correspondiente, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la dependencia policial interviniente.

La investigación continuaba para esclarecer la secuencia de los episodios, determinar las responsabilidades y establecer si existía una relación directa entre los hechos ocurridos en ambos moteles.