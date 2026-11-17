El astrólogo que vaticinó los triunfos de la Selección Argentina ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en el Mundial 2026 aseguró que Boca "será campeón" de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil, pero además afirmó que el elenco "Xeneize" ganará "dos de los tres" títulos que jugará en el último tramo del año.

"Mi pronóstico es que Boca va a salir campeón frente a Atlético Mineiro. Además, creo que tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año, sin contar un eventual Trofeo de Campeones", remarcó Federico Pertusati, conocido en redes sociales como AstroMutable.

Según dijo en declaraciones a Noticias Argentinas, "Boca acaba de ganar la Tabla Anual, el Superclásico y la semifinal de Copa Argentina contra Banfield. Todo eso ocurrió durante un período astrológico que ya mostraba indicadores importantes de éxito. Incluso, antes había eliminado a Vasco da Gama para llegar a la final continental".

"Lo interesante es que ahora empieza otro período igual de favorable, con contactos de Júpiter y Marte sobre puntos de la carta natal del ´Vasco´ (Rodolfo Arruabarrena) relacionados con su carrera y el reconocimiento profesional", indicó.

Asimismo, aclaró: "En Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez también tiene buenos aspectos. Su ciclo como entrenador está muy bien, pero su carta natal no muestra indicadores tan contundentes como los de Arruabarrena. Y en mi experiencia, esa diferencia suele pesar bastante. Se suelen errar pronósticos por considerar solamente el ciclo de un técnico y descubrir después, cuando conseguía su carta natal, que los indicadores personales eran bastante menos favorables. Por eso me inclino por Boca para ganar la Sudamericana".

Asimismo, Pertusati advirtió: "Hay algo más para el día de la final. La Luna estará prácticamente conjunta al Júpiter natal del ´Vasco´, mientras que Venus y la propia Luna activarán puntos importantes de la carta de Leandro Paredes. Son coincidencias bastante precisas para una fecha con semejante importancia".

"Con Paredes, de todas formas, tendría cierta precaución. Su revolución lunar presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos o alguna lesión. También veo riesgo de situaciones conflictivas dentro del partido, por lo que debería cuidarse de una posible expulsión. Son riesgos que interpreto astrológicamente, no hechos que necesariamente vayan a ocurrir", agregó.

Sin embargo, el ciclo triunfal "Xeneize" no terminaría allí, ya que el astrólogo vaticinó que "más allá de la Sudamericana, Boca tiene astrología suficiente para ganar dos títulos de los tres que le quedan".

"Mi primera opción es Sudamericana y Torneo Clausura. Pero si pierde contra Mineiro, todavía veo perfectamente posible que termine ganando Copa Argentina y Clausura", precisó.

De todas maneras, advirtió: "En Copa Argentina hay un rival que me llama mucho la atención: Platense. Martín Palermo está muy bien aspectado, tanto en su carta natal como en su ciclo de entrenador. Por eso, entre las dos finales que Boca ya tiene aseguradas, me convence más la posibilidad de ganarle a Mineiro que la de superar a Platense".

"De todos modos, Arruabarrena también tiene buenos indicadores para la fecha de la final de Copa Argentina. No sería extraño que pudiera ganarla. Veremos cómo se le van acomodando las cosas", sostuvo.

En relación al certamen local, en el que ya arrancan los playoffs, el astrólogo consideró: "En el Clausura veo muy bien a Boca, pero también a Vélez. Guillermo Barros Schelotto presenta aspectos excelentes, de esos que suelo encontrar en ciclos de entrenadores que terminan consagrándose. Rosario Central está muy bien pero no lo suficiente como para campeonar".

"Y lo del ´Vasco´ para diciembre es igualmente interesante. Júpiter estará formando un trígono prácticamente exacto con la Luna natal, que es la regente de su Medio Cielo, uno de los puntos asociados a la carrera y al éxito profesional. Ese aspecto, además, repite una configuración favorable que Arruabarrena ya tiene de nacimiento", señaló Pertusati.

Y sobre Arruabarrena, añadió: "En su ciclo como entrenador también aparece un trígono entre el Sol y Júpiter. Es un contacto que, por mis investigaciones, suele coincidir con consagraciones".

"Por eso considero que Boca y Vélez son los dos equipos mejor posicionados astrológicamente para quedarse con el Clausura. Si se diera una final entre ellos sería muy pareja", aseguró.

Por último, el astrólogo sintetizó: "Si tuviera que ordenar mis escenarios para Boca, hoy los pondría así: 1-Sudamericana + Clausura; 2-Copa Argentina + Clausura, prácticamente con las mismas posibilidades que el primero; y 3-Sudamericana + Copa Argentina, si finalmente no consigue el Clausura".