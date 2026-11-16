Lautaro Blanco no entrenó con el plantel de Boca y lo esperan para la final ante Atlético Mineiro

Lautaro Blanco no se entrenó a la par del grupo en Boca durante la práctica de este lunes en el predio de Ezeiza, en el inicio de la preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El lateral izquierdo continúa con un plan de recuperación física, aunque desde el cuerpo técnico consideran que su presencia en el partido del próximo sábado, en Barranquilla, no estaría comprometida.

El defensor tampoco participó del encuentro ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, debido a la fatiga muscular provocada por la acumulación de partidos. Su ausencia respondió a una decisión preventiva del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien busca contar con el futbolista en las mejores condiciones para el compromiso internacional.

Según informó TyC Sports, Blanco no presenta una lesión específica, pero terminó el partido frente a Defensa y Justicia con un importante desgaste físico. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió reducir sus cargas de entrenamiento y evitar una exigencia que pudiera complicar su disponibilidad para la final.

Cuándo volvería Lautaro Blanco a entrenarse con Boca

La planificación del cuerpo técnico establece que el lateral izquierdo aumente progresivamente la intensidad de sus trabajos durante los próximos días. El objetivo es que pueda reincorporarse a las prácticas habituales entre el martes y el miércoles.

Incluso, no se descarta que este martes vuelva a realizar una rutina diferenciada, mientras sus compañeros continúan con la preparación colectiva. La intención es que Blanco complete su recuperación antes del viaje a Colombia y participe normalmente de los entrenamientos programados en Barranquilla.

El miércoles aparece como la fecha límite prevista para su regreso al grupo. De cumplirse ese cronograma, el defensor estaría disponible para integrar el equipo titular frente a Atlético Mineiro, en un partido determinante para las aspiraciones internacionales del Xeneize.

La importancia de Blanco en el equipo de Arruabarrena

Pese a haberse perdido la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, Blanco es el futbolista de Boca que más minutos disputó durante el segundo semestre de 2026. Su continuidad refleja la importancia que tiene dentro del esquema del entrenador.

La acumulación de encuentros, sin embargo, obligó a administrar sus esfuerzos en la recta final de la temporada. Por eso, el cuerpo técnico prioriza su recuperación y busca disminuir cualquier riesgo físico antes de la definición continental.

En paralelo, Rodrigo Battaglia también continúa con trabajos diferenciados porque todavía no se encuentra en plenitud física. El resto de los futbolistas que participaron del encuentro ante Banfield realizó tareas regenerativas con normalidad.

Boca apunta a conquistar nuevamente un título internacional

La final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado en Barranquilla, Colombia, donde Boca enfrentará a Atlético Mineiro en busca de una nueva consagración continental.

El equipo dirigido por Arruabarrena intentará volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años, por lo que la disponibilidad de sus habituales titulares será fundamental.

Mientras avanza la preparación, la evolución física de Lautaro Blanco será seguida especialmente por el cuerpo técnico, que confía en recuperarlo a tiempo para el encuentro decisivo.