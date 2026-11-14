Boca y Platense jugarán la final de la Copa Argentina: cuándo será el partido y cuánto dinero recibirá el campeón

Boca Juniors y Platense definirán al campeón de la Copa Argentina 2026. El Xeneize consiguió la clasificación tras golear a Banfield, mientras que el Calamar también aseguró su lugar en la final. El encuentro tendrá en juego el título y un importante premio económico.

La definición enfrentará a dos equipos que buscarán cerrar la temporada con una consagración. Para Boca, será una nueva oportunidad de sumar un título nacional, mientras que Platense intentará quedarse con uno de los trofeos más importantes de su historia.

Cuándo se juega la final de la Copa Argentina 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el partido decisivo se disputará el miércoles 2 de diciembre. Sin embargo, todavía resta definir el horario y el estadio.

Entre las posibles sedes aparecen el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el Gigante de Arroyito de Rosario.

La final tendrá un condimento especial para Martín Palermo, actual entrenador de Platense, quien enfrentará al club en el que se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.

Cuánto dinero recibirá el campeón de la Copa Argentina

Además del trofeo, los dos finalistas ya tienen asegurado un importante ingreso económico por haber llegado a la definición.

Según el esquema de premios establecido por la AFA, Boca y Platense acumularon 296,6 millones de pesos cada uno durante el certamen. El campeón recibirá otros 200 millones de pesos, por lo que el monto total ascenderá a 496,6 millones.

El reparto contempla los siguientes premios:

Participación: $12 millones para los clubes de Primera División.

Clasificación a 16avos de final: $18 millones.

Clasificación a octavos de final: $39 millones.

Clasificación a cuartos de final: $53 millones.

Clasificación a semifinales: $66 millones.

Llegar a la final: $106 millones.

Consagrarse campeón: $200 millones adicionales.

Un lugar en la Copa Libertadores 2027

El título también otorgará un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Recopa de Campeones, competencia en la que ya esperan Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Boca ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores por su posición en la Tabla Anual. Por eso, si se consagra campeón de la Copa Argentina, el cupo obtenido por esta vía pasará al siguiente equipo mejor ubicado.

En cambio, Platense buscará conseguir una clasificación histórica a la competencia continental y sumar su primer título en la Copa Argentina.