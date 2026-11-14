Brasil perdió 3-2 ante Japón y aumentan los cuestionamientos a Carlo Ancelotti

Brasil perdió 3-2 ante Japón en un amistoso internacional disputado en Singapur, en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti volvió a mostrar dificultades defensivas y sufrió una derrota que reavivó los cuestionamientos sobre su funcionamiento, pese a la actuación de Vinicius Jr.

El conjunto japonés aprovechó su velocidad para establecer diferencias desde el comienzo. A los 15 minutos, Takefusa Kubo recibió un pase en profundidad, avanzó sin oposición y definió de zurda junto al palo izquierdo del arquero Pedro para abrir el marcador.

Apenas cuatro minutos después, Japón amplió la ventaja. Nakano desbordó por una de las bandas y envió un centro atrás que encontró a Nakamoto, quien acomodó la pelota y definió contra el palo derecho. De esta manera, los asiáticos se pusieron 2-0 en apenas 19 minutos.

Vinicius Jr. lideró la reacción de Brasil

La selección brasileña intentó recuperarse y encontró en Vinicius Jr. a su principal figura ofensiva. A los 33 minutos del primer tiempo, el delantero del Real Madrid recibió la pelota cerca del vértice del área y sacó un potente remate cruzado que terminó en el ángulo del arco defendido por Suzuki.

QUE GOLAÇOOOO VINI! 🔥🇧🇷 A Seleção diminui o placar em Singapura. Tem muito jogo pela frente, hein! BORA VIRAR BRASIL! 😤🙏 Brasil 1x2 Japão #FutebolNaGlobo #SeleçãoBrasileiraNaGlobo #AmistosoSeleçãoMasculinaNaGlobo https://t.co/1NNKUqKdON — TV Globo (@tvglobo) November 14, 2026

El descuento permitió que Brasil volviera a meterse en partido. El equipo de Ancelotti ya había demostrado capacidad de reacción durante los amistosos de septiembre ante Australia, cuando consiguió revertir situaciones adversas.

En el complemento, Brasil buscó la igualdad y estuvo cerca de conseguirla con un remate de Endrick desde afuera del área. Sin embargo, el potente disparo del delantero se estrelló contra el travesaño.

Un error defensivo terminó en el triunfo de Japón

Cuando el encuentro se acercaba a su final, Japón aprovechó una pérdida de pelota en la salida brasileña para marcar el gol decisivo.

ELE É MUITO CRAQUE! VINI JR EMPATA O AMISTOSO PRA NOSSA SELEÇÃO! 🔥 Mais um golaço! O adm cantou a pedra mais cedo, que na Copa a virada veio nos acréscimos! BORA QUE DÁ TEMPO! 🤞🙏 Brasil 2x2 Japão #FutebolNaGlobo #SeleçãoBrasileiraNaGlobo #AmistosoSeleçãoMasculinaNaGlobo https://t.co/d6YkkK3GIq — TV Globo (@tvglobo) November 14, 2026

Joao Gomes intentó avanzar con el balón, pero fue presionado por los futbolistas japoneses y perdió la posesión. La jugada continuó por el sector izquierdo, donde Kaishu Sano envió un centro atrás que derivó en una serie de rebotes dentro del área.

Finalmente, Tatsuhiro Sakamoto aprovechó la pelota suelta y convirtió el 3-2 definitivo para Japón.

🇯🇵 INSÓLITO: AL MINUTO 90 JAPÓN LO GANA ANTE BRASIL Tatsuhiro Sakamoto aprovechó el error en salida 👀 Japón 3-2 Brasil | Amistoso https://t.co/6RJUZVnTa0 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 14, 2026

La acción generó fuertes protestas desde el banco de suplentes brasileño, cuyos integrantes reclamaron una infracción previa sobre Gomes.

Como consecuencia de los cuestionamientos al arbitraje, Raphinha y el entrenador Carlo Ancelotti fueron expulsados.

El próximo compromiso de Brasil

La derrota volvió a dejar interrogantes sobre el funcionamiento de la selección brasileña, que atraviesa un proceso de renovación bajo la conducción del entrenador italiano.

Pese a contar con futbolistas de jerarquía internacional, el equipo mostró dificultades para controlar los ataques japoneses y terminó pagando sus errores defensivos.

Brasil tendrá una nueva presentación el próximo martes, desde las 7 de Argentina, cuando enfrente a Singapur en otro amistoso internacional.