Scaloni pidió paciencia con los jóvenes: "No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y pidió paciencia con los futbolistas jóvenes que comenzaron a asumir mayor protagonismo tras el retiro de Lionel Messi. El técnico consideró que el equipo mostró aspectos positivos pese al resultado y remarcó que los nuevos integrantes necesitan tiempo para adaptarse a las exigencias del seleccionado nacional.

En conferencia de prensa, Scaloni evitó responsabilizar a los jugadores de menor experiencia por la caída y destacó la importancia de acompañarlos durante esta etapa de renovación. También sostuvo que enfrentar a rivales de jerarquía forma parte del crecimiento del plantel.

"Son chicos jóvenes y los momentos hay que buscarlos. Hay que tener paciencia, no podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro. Es difícil, fundamentalmente contra un buen rival. Con tranquilidad, no podemos darles la responsabilidad sólo a ellos", expresó.

Scaloni pidió paciencia en la nueva etapa de Argentina

El entrenador profundizó sobre el proceso que atraviesa el seleccionado y reconoció que la ausencia de los futbolistas históricos representa un desafío para quienes comienzan a ocupar esos lugares.

"Cuando hablo de paciencia lo hago a nivel del equipo. Estos jugadores precisan jugar con tranquilidad. Los cracks no están y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo. No pensemos que van a definir partidos los chicos jóvenes. Ojalá así sea, pero no les carguemos esa responsabilidad", manifestó.

En ese sentido, explicó que la continuidad y la experiencia internacional serán fundamentales para consolidar el funcionamiento colectivo. El entrenador remarcó que los encuentros ante selecciones competitivas permiten acelerar ese aprendizaje, incluso cuando los resultados no acompañan. "Hay que seguir. Y estamos obligado a hacerlo porque somos Argentina. Y la manera de crecer es jugando partido, aun sabiendo que hay cosas que pueden suceder. Esto son partidos que les van a venir bien a estos chicos", sostuvo.

Qué dijo Scaloni sobre la derrota ante Uruguay

Al evaluar el desarrollo del clásico rioplatense, el director técnico consideró que Argentina consiguió generar oportunidades y destacó la reacción que mostró el equipo durante el complemento.

"El partido, más allá del resultado final, me deja cosas positivas para analizar. Hubo momentos buenos del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando más allá de los goles de Uruguay llegó y metió al rival casi en un arco. Hay cosas para corregir también, sabíamos que iba a ser un rival difícil. Toca seguir trabajando", señaló. Scaloni también reconoció la dificultad que representó enfrentar a Uruguay y sostuvo que la derrota no debía analizarse únicamente a partir del marcador.

"Perder no se planifica nunca, pero hay maneras de perder. Más allá del resultado, tuvimos situaciones. El rival te pone en dificultades, hay que felicitarlos. Todo el desgaste lo hicimos nosotros y al final no tuvimos recompensa. Hay que darles la oportunidad de jugar a los chicos y que vayan agarrando ritmo de jugar con esta camiseta", afirmó.

La reacción del segundo tiempo y los errores defensivos

El entrenador destacó que Argentina consiguió modificar su actitud durante el complemento, aunque reconoció que le hubiera gustado observar esa intensidad desde el comienzo del encuentro.

"En el segundo tiempo reaccionamos en cuanto a actitud, en cuanto a sensación de que era un partido de los que son buenos. No digo que en el primer tiempo jugamos mal, pero me hubiese gustado tener la intensidad que tuvimos en el segundo, cuando ya no tuvimos tanto ese temor de jugar arriba", explicó. Respecto de los goles recibidos, Scaloni evitó señalar responsabilidades individuales y consideró que el funcionamiento defensivo no presentó fallas graves.

"Los goles vinieron de pelota parada los dos. Uno fue mala suerte. No creemos que sea algo sólo de la defensa. Igual creo que el equipo no tuvo errores grosos a nivel defensiva", indicó. También respaldó al arquero Gerónimo Rulli, quien fue titular ante Uruguay. "Gero (Rulli) bien, esa una garantía. No tuvo responsabilidad en los goles", aseguró.

Qué dijo Scaloni sobre la baja asistencia a La Bombonera

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la cantidad de espectadores que asistieron al estadio de Boca Juniors para presenciar el amistoso. Consultado inicialmente sobre la convocatoria, el entrenador respondió: "No sé cuánta gente había. No me lo puse a pensar. No tengo una lectura de eso".

Posteriormente, expresó su confianza en el acompañamiento de los hinchas argentinos, incluso en esta nueva etapa sin Lionel Messi dentro del campo de juego. "La gente va a venir a alentar a la Selección. Es incondicional, más allá de que no esté jugando Leo. Cuando los momentos estén para nos apoyen, van a estar. Nosotros somos los que tenemos que contagiarlos a ellos", manifestó.

Además, sostuvo que el equipo tiene la responsabilidad de generar entusiasmo a partir de sus actuaciones y de mantener una identidad competitiva. "La gente quiere ver a su equipo competir, jugar como Argentina, y eso es lo que proponemos. En líneas generales se hizo lo que tenía que hacer. A la gente no le voy a pedir nada. Nosotros somos los que tenemos que acostumbrarlos a que el equipo juegue bien. Esto puede pasar, pero no hay que volverse loco, tenemos material para salir de esta derrota", concluyó.