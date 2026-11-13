Uruguay sorprendió a la Selección Argentina y la derrotó 2-1 en La Bombonera

Con un gol de Maximiliano Araujo y otro en contra de Balerdi, Uruguay le ganó 2-1 a Argentina en el marco del clásico amistoso. Julián Álvarez descontó para la Albiceleste.
La Selección Argentina no hizo un gran partido y cayó 2-1 con Uruguay este viernes por la noche en La Bombonera, en el marco de un encuentro de la fecha FIFA.
En el segundo tiempo llegaron todas las emociones: primero un gol en contra de Balerdi y posteriormente un anticipo de Maximiliano Araujo.
El descuento vino de la mano de Julián Álvarez, que estampó su remate contra el palo derecho y posteriormente ingresó en el arco.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
92 minutos: Julián Álvarez buscó su doblete
La Araña probó un disparo a distancia que terminó en las manos del arquero uruguayo.
82 minutos: más cambios en Argentina
Agustín Giay por Gonzalo Montiel y Román Vega por Facundo Medina.
78 minutos: Prestianni le cambió la cara a Argentina
El futbolista de Benfica encaró sobre el costado izquierdo y desenfundó un remate desviado por un rival al tiro de esquina.
72 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Prestianni apareció con espacio en la izquierda y tiró un centro a Julián Álvarez, cuyo disparo pegó en el palo y entró en el fondo de la red.
⚽🇦🇷 ¡DESCONTÓ ARGENTINA! A los 73', Julián Álvarez puso el 1-2 ante Uruguay. https://t.co/JEBYApjWo7— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
67 MINUTOS: ¡NICO PAZ TUVO LA MÁS CLARA DE ARGENTINA!
El ex hombre del Real Madrid dejó en el camino a dos rivales en velocidad y resolvió de primera para obligar un rechazo de Fiermarin al córner.
65 minutos: Lisandro Martínez no pudo aprovechar una pelota suelta
Licha aprovechó el rebote en la barrera tras un tiro libre de Julián Álvarez, pero su zurdazo de volea en el área se perdió por encima del travesaño.
60 minutos: segundo cambio en Argentina
Thiago Almada dejó la cancha para permitir el ingreso de Gianluca Prestianni.
57 minutos: Thiago Almada acarició el descuento
El atacante de River Plate resolvió un centro a baja altura de Facundo Medina con un derechazo que se perdió a centímetros del arco rival.
52 MINUTOS: ¡GOL DE URUGUAY!
Otra vez de pelota parada apareció un nuevo tanto uruguayo. Esta vez Maximiliano Araujo sentenció al equipo argentino.
URUGUAY AMPLIÓ LA VENTAJA A los 53', Araújo puso el 2-0 ante Argentina en La Bombonera. https://t.co/GU0tqX76Is— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
47 MINUTOS: ¡GOL DE URUGUAY!
Un centro llovido al corazón del área motivó un rechazo de Lisandro Martínez, la pelota le rebotó a Leonardo Balerdi y el desvío dejó sin reacción a Rulli.
Gol de Uruguay A los 48' Balerdi convirtió en su propio arco y puso el 1-0 de la Celeste ante Argentina. https://t.co/LYuIfddjZE— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Argentina: Matías Soulé por Exequiel Palacios.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Argentina y Uruguay no se sacaron ventajas en los 45 minutos iniciales disputados en La Bombonera en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. El subcampeón del mundo tuvo las ocasiones más claras, pero falló en la puntada final y dependió de breves conexiones que no se estiraron en el tiempo ante un rival que no atemorizó en ningún momento a Gerónimo Rulli.
42 minutos: Uruguay se le anima a Argentina sobre el cierre
La Celeste intenta capitalizar la pelota detenida para llevarle peligro a Gerónimo Rulli, pero el cero permanece en La Boca.
32 minutos: Argentina tiene dificultades para destrabar el cero
El equipo de Lionel Scaloni padece la falta de profundidad de manera sostenida en el campo rival y exhibe breves chispazos de talento que lo acercan sin éxito al arco de Fiermarin.
22 minutos: primer desborde en profundidad del anfitrión
Gonzalo Montiel pisó el último tercio de la cancha con seguridad y lanzó un centro a baja altura cabeceado por Nico Paz, pero el balón se perdió por el fondo de la cancha.
19 minutos: nuevo intento de la selección argentina
Facundo Medina recibió sin marca en las inmediaciones del área y realizó un fuerte disparo que terminó en las manos de Fiermarin.
16 minutos: Enzo Fernández sacudió desde lejos
El volante del Chelsea ejecutó un remate a distancia que se desvió en un rival y terminó en un tiro de esquina.
7 minutos: Julián Álvarez tuvo la primera ocasión del partido
La Araña forzó una muy buena tapada de Cristopher Fiermarín sobre su palo derecho.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!