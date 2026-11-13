Argentina inicia la era post Messi ante Uruguay: empata 0 a 0

Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes desde las 20 en La Bombonera, en un amistoso internacional. Lionel Scaloni apostará por un ataque renovado, mientras que Diego Forlán tendrá a Darwin Núñez como una de sus principales figuras.
La Selección Argentina inicia la era post Messi ante Uruguay este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA tendrá a los dos seleccionados rioplatenses frente a frente, con formaciones confirmadas y varias novedades en sus alineaciones.
El entrenador Lionel Scaloni dispuso un equipo con Gerónimo Rulli como arquero y capitán, ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa recuperándose de una fractura de mandíbula. Además, el conjunto nacional presentará un frente ofensivo integrado por Nicolás Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez.
Del otro lado, Uruguay estará conducido por Diego Forlán, quien eligió una formación con Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta en ataque. La Celeste buscará imponerse en un nuevo enfrentamiento ante su histórico rival, en un encuentro que permitirá evaluar el funcionamiento de ambos seleccionados.
Seguí las incidencias del partido:
7 minutos: Julián Álvarez tuvo la primera ocasión del partido
La Araña forzó una muy buena tapada de Cristopher Fiermarín sobre su palo derecho.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Cannobio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta. DT: Diego Forlán.