Salarios de la Fórmula 1: cuánto cobra Franco Colapinto y qué lugar ocupa en el ranking

Franco Colapinto figura entre los pilotos con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en la temporada 2026, según un relevamiento del portal especializado SalaryLeaks. El argentino de 23 años ocupa el puesto 21 entre los 22 integrantes de la grilla, con un sueldo fijo estimado de 1,5 millones de dólares anuales en Alpine, mientras que su compañero Pierre Gasly se encuentra entre los diez mejor remunerados.

El informe, elaborado a partir de estimaciones periodísticas sobre contratos deportivos, indicó que Colapinto podría alcanzar ingresos adicionales de hasta dos millones de dólares mediante bonificaciones por rendimiento. Los montos difundidos no incluyen los acuerdos de patrocinio personales del piloto nacido en Pilar.

La diferencia salarial dentro de Alpine resultó significativa. Pierre Gasly percibe aproximadamente 12 millones de dólares anuales, ocho veces el sueldo base estimado de Colapinto. El francés ocupa el octavo lugar del ranking y podría elevar sus ingresos hasta 15 millones mediante premios y objetivos contractuales, publicó Infobae.

Colapinto, entre los pilotos que menos cobran

El piloto argentino disputó en 2026 su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo y tiene confirmada su continuidad en Alpine para 2027.

En la clasificación salarial, Colapinto comparte el monto de 1,5 millones de dólares con Oliver Bearman, representante de Haas. Por debajo aparece únicamente Arvid Lindblad, de Racing Bulls, con un ingreso fijo estimado de un millón de dólares.

El relevamiento reflejó diferencias importantes entre los corredores que comenzaron recientemente sus carreras en la Fórmula 1 y aquellos que acumulan varios años de experiencia.

Gasly, por ejemplo, cuenta con una trayectoria de diez años en la categoría y tiene contrato con Alpine hasta 2028. Su remuneración lo ubica por encima de pilotos como Carlos Sainz, Lance Stroll y Alex Albon.

Verstappen y Hamilton encabezan los salarios

En el extremo opuesto de la clasificación apareció Max Verstappen, con un salario fijo estimado de 110 millones de dólares anuales en Red Bull. El tetracampeón podría superar los 135 millones al incorporar bonificaciones por resultados.

El segundo lugar correspondió a Lewis Hamilton, quien percibe aproximadamente 50 millones de dólares por temporada en Ferrari. Con premios adicionales, sus ingresos podrían alcanzar los 70 millones.

George Russell completó el podio salarial con 40 millones de dólares en Mercedes, seguido por Charles Leclerc, con 34 millones, y Lando Norris, con 25 millones según la tabla publicada.

Otro caso destacado fue el de Andrea Kimi Antonelli, quien, pese a haberse consagrado campeón de la temporada 2026 según el informe, figura en el puesto 16 de la clasificación salarial, con cuatro millones de dólares fijos y la posibilidad de alcanzar nueve millones mediante bonificaciones.

Cuánto cobran los 22 pilotos de Fórmula 1 en 2026

Según las estimaciones de SalaryLeaks, los salarios fijos anuales fueron los siguientes:

Max Verstappen - Red Bull: USD 110 millones

Lewis Hamilton - Ferrari: USD 50 millones

George Russell - Mercedes: USD 40 millones

Charles Leclerc - Ferrari: USD 34 millones

Lando Norris - McLaren: USD 25 millones

Fernando Alonso - Aston Martin: USD 20 millones

Oscar Piastri - McLaren: USD 20 millones

Pierre Gasly - Alpine: USD 12 millones

Carlos Sainz - Williams: USD 10 millones

Lance Stroll - Aston Martin: USD 8 millones

Alex Albon - Williams: USD 8 millones

Sergio Checo Pérez - Cadillac: USD 8 millones

Esteban Ocon - Haas: USD 7 millones

Nico Hulkenberg - Audi: USD 5 millones

Valtteri Bottas - Cadillac: USD 5 millones

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: USD 4 millones

Isack Hadjar - Red Bull: USD 4 millones

Gabriel Bortoleto - Audi: USD 2 millones

Liam Lawson - Racing Bulls: USD 2 millones

Oliver Bearman - Haas: USD 1.5 millones

Franco Colapinto - Alpine: USD 1.5millones

Arvid Lindblad - Racing Bulls: USD 1 millón

Todos los datos corresponden al portal SalaryLeaks. Los montos corresponden exclusivamente a los sueldos fijos anuales de los 22 integrantes de la grilla, sin incluir premios por resultados ni patrocinios personales.

Cómo se elaboró el ranking salarial

SalaryLeaks es una base de datos privada que recopila estimaciones de salarios, contratos, premios y bonificaciones de deportistas profesionales de diferentes disciplinas.

El portal aseguró que reúne información sobre más de 11.000 atletas y 32.000 contratos, utilizando referencias periodísticas y registros deportivos.

Entre las fuentes que afirmó consultar se encuentran BBC Sport, The Guardian, Sky Sports y The Athletic, además de perfiles oficiales y antecedentes contractuales.