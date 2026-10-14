Franco Colapinto pidió frenar los ataques en redes: “No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, pidió a sus seguidores que dejaran de realizar críticas agresivas y ataques contra otros protagonistas de la categoría, al advertir que estas conductas no lo beneficiaban y podían perjudicar su futuro deportivo. A través de un video difundido en sus redes sociales, agradeció el acompañamiento de sus fanáticos, pero remarcó la necesidad de mantener el respeto hacia quienes forman parte de la competencia.

El corredor reconoció el respaldo que recibió desde sus primeros pasos en el automovilismo y destacó que ese acompañamiento resultó fundamental para avanzar en su carrera. Sin embargo, manifestó su preocupación por determinados comportamientos que, lejos de ayudarlo, podían generar consecuencias negativas.

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, en un mensaje dirigido especialmente a quienes protagonizaron ataques en plataformas digitales.

El pedido de Colapinto a sus fanáticos

El piloto explicó que las agresiones no solamente estuvieron dirigidas hacia otros corredores, sino también contra compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros con quienes compartía el trabajo cotidiano.

En ese sentido, remarcó que la Fórmula 1 requería un esfuerzo colectivo y que el respeto entre los integrantes de los equipos era fundamental para alcanzar buenos resultados.

Colapinto sostuvo que valoraba profundamente el entusiasmo de los argentinos y el acompañamiento que recibía durante cada competencia. No obstante, pidió que las muestras de apoyo no se transformaran en situaciones de hostigamiento hacia otras personas.

“Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, manifestó el automovilista, al convocar a sus seguidores a modificar este tipo de comportamientos y promover una relación más respetuosa dentro del ambiente deportivo.

Por qué decidió alejarse de las redes sociales

Durante el mismo mensaje, Colapinto también explicó su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales para concentrarse en sus objetivos deportivos y en las tareas que desarrollaba junto a su equipo.

El piloto señaló que buscaba mantener su atención en el trabajo necesario para mejorar su rendimiento y sumar puntos en las próximas carreras de Fórmula 1.

De todas maneras, aclaró que continuaría en contacto con sus seguidores durante las competencias y que esperaba seguir compartiendo momentos con quienes lo acompañaban desde Argentina y otros países.

“Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, afirmó, al ratificar su compromiso con el desarrollo de su carrera deportiva.

El agradecimiento a quienes lo acompañan

Pese al llamado de atención, Colapinto dejó en claro que el respaldo de sus fanáticos seguía siendo una motivación importante para afrontar los desafíos de la máxima categoría del automovilismo.

Por ese motivo, pidió que continuaran alentándolo tanto en los buenos resultados como en los momentos difíciles, pero sin recurrir a agresiones contra otros pilotos o integrantes de los equipos.

Finalmente, el argentino agradeció las muestras de cariño que recibió a lo largo de su trayectoria y expresó su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores en las carreras que se disputen más cerca de su país.