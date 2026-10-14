Se cayó la gira de la Selección argentina por Asia y podría volver a jugar en el país

La Selección argentina no realizará la gira por Asia que tenía prevista para noviembre y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá reorganizar los próximos compromisos internacionales del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La decisión se conoció este miércoles, luego de que surgieran dificultades para definir las sedes y los rivales de los encuentros programados para la próxima fecha FIFA.

Según informó Doble Amarilla, la gira por territorio asiático quedó cancelada y, con ella, los posibles amistosos frente a Arabia Saudita e India, que aparecían como los principales adversarios para disputar encuentros en China.

Ante este escenario, la AFA comenzó a evaluar nuevas alternativas para aprovechar la ventana internacional que se extenderá del lunes 9 al martes 17 de noviembre. Una de las posibilidades más concretas es que la Albiceleste vuelva a presentarse ante su público, con Uruguay como potencial rival.

Uruguay aparece como principal candidato para enfrentar a Argentina

La selección uruguaya surgió como una de las principales opciones para disputar un amistoso frente al conjunto nacional durante noviembre.

De acuerdo con las versiones difundidas, el encuentro podría desarrollarse en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de La Plata, escenario que la AFA pretende consolidar como una de las sedes habituales de la Selección argentina.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre el partido, por lo que las autoridades deberán avanzar en las negociaciones para definir el calendario.

Para el segundo compromiso de la fecha FIFA, también se analiza la posibilidad de disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo, aunque esta alternativa permanece sujeta a las gestiones entre ambas asociaciones.

La nueva etapa de la Selección argentina sin Messi

La reorganización del calendario se produjo después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, que marcó el cierre de una etapa histórica para el equipo nacional.

Tras los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó a transitar un período de renovación, con el desafío de mantener su nivel competitivo sin su principal referente.

En ese contexto, los próximos encuentros internacionales representarán una oportunidad para que el entrenador continúe evaluando futbolistas, pruebe variantes tácticas y consolide nuevas alternativas dentro del plantel.

La AFA deberá resolver en las próximas semanas tanto los rivales como las sedes de los compromisos de noviembre, mientras crece la posibilidad de que Argentina vuelva a jugar como local y protagonice un clásico rioplatense frente a Uruguay.