Boca perdió 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera y quedó obligado a remontar la serie en Brasil

Boca Juniors cayó como local ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Adson marcó el único gol del encuentro. El conjunto brasileño terminó con diez jugadores, pero el Xeneize no pudo aprovechar la superioridad numérica.
Boca Juniors perdió 1-0 ante Vasco da Gama este martes en la Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió el gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo y, pese a jugar más de media hora con un futbolista de más, no consiguió revertir el resultado. La serie se definirá el próximo martes en Brasil.
El Xeneize tuvo oportunidades para igualar el marcador, especialmente durante el segundo tiempo, cuando estrelló dos remates en los postes y generó situaciones claras dentro del área rival. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones defensivas del equipo brasileño impidieron el empate.
Con este resultado, Boca deberá ganar por dos o más goles en la revancha para avanzar directamente a la final. Si consigue una victoria por un tanto de diferencia, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.
Vasco da Gama aprovechó un error y golpeó en el primer tiempo
El encuentro comenzó con una aproximación peligrosa del conjunto visitante. A los cuatro minutos, Bruno Duarte da Silva aprovechó un despeje defectuoso y sacó un remate cruzado que obligó a intervenir al arquero Álvaro Montero.
Boca intentó responder mediante las proyecciones de sus laterales y las corridas de Leonel Flores, aunque tuvo dificultades para generar situaciones claras. La ausencia de Leandro Paredes se hizo sentir en la elaboración del juego y el equipo recurrió principalmente a los centros.
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A los 24 minutos llegó la apertura del marcador. Un despeje corto de Lautaro Di Lollo permitió que Carlos Andrés Gómez enviara un centro al área, donde Adson anticipó a Jagger Herrera y conectó un cabezazo cruzado para establecer el 1-0.
Boca reaccionó, pero los postes le negaron el empate
En el complemento, el equipo de Arruabarrena adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro sobre el arco defendido por Léo Jardim.
A los 54 minutos, Lautaro Blanco estuvo cerca de convertir cuando envió un centro cerrado que terminó impactando contra el poste izquierdo. Poco después, Sebastián Villa ingresó por Williams Alarcón y aportó profundidad por el sector ofensivo.
El colombiano exigió a Jardim con un potente remate de zurda que el arquero brasileño desvió al córner. Boca también contó con un cabezazo de Jagger Herrera que pasó cerca del arco.
Vasco da Gama sufrió una expulsión y Boca no pudo aprovecharla
A los 63 minutos se produjo una jugada determinante. Carlos Andrés Gómez recibió una tarjeta amarilla por impedir la ejecución de un tiro libre y, segundos después, protestó y empujó al árbitro Piero Maza, quien le mostró una segunda amonestación y lo expulsó.
Con superioridad numérica, Boca intensificó sus ataques. Miguel Merentiel ingresó por Carlos Palacios y el equipo buscó aprovechar la presencia de más futbolistas en el área rival.
A los 71 minutos, Santiago Ascacíbar sacó un potente derechazo desde las inmediaciones del área que se estrelló contra el travesaño. Fue una de las oportunidades más claras para alcanzar la igualdad.
Las ocasiones desperdiciadas y un cierre sin premio
A los 74 minutos, Boca protagonizó otra situación inmejorable. Lautaro Blanco envió un centro rasante hacia el área chica, pero Miguel Merentiel, Enner Valencia y Leonel Flores no consiguieron conectar la pelota para convertir.
En el tramo final, el Xeneize atacó con insistencia, aunque con dificultades para encontrar espacios. Merentiel volvió a exigir a Jardim con un remate que terminó en las manos del arquero.
Durante el tiempo adicionado, Renan bloqueó un disparo de Merentiel a la altura del punto penal. En la última jugada, Enner Valencia también tuvo una oportunidad para igualar, pero el marcador permaneció sin modificaciones.