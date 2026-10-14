Leyendas del Manchester criticaron a Lisandro Martínez por sus dichos: “Es una falta de respeto”

Lisandro Martínez recibió críticas de Wayne Rooney y Rio Ferdinand después de cuestionar públicamente la inversión y la incorporación de refuerzos en Manchester United. Los referentes del club consideraron que el defensor debía plantear esas diferencias puertas adentro.

Jamie Carragher, exjugador del Liverpool y actual comentarista, también se sumó a los cuestionamientos. Los tres objetaron el impacto que las declaraciones del argentino podrían tener sobre sus compañeros y el funcionamiento del vestuario.

Según publicó TyC Sports, las respuestas incluyeron críticas al rendimiento del campeón del mundo y advertencias sobre su futuro. El debate se abrió después de que Martínez reclamara más incorporaciones a la dirigencia.

Rooney cuestionó el mensaje hacia sus compañeros

“También es una falta de respeto hacia sus compañeros. Les está faltando el respeto porque está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente”, sostuvo Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United.

El exdelantero reconoció que los hinchas quieren escuchar a futbolistas comprometidos con la situación del equipo. Sin embargo, consideró que el reclamo de Lisandro Martínez por una mayor inversión también podía volverse en su contra.

“Probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura”, afirmó Rooney, al vincular el pedido de refuerzos con su evaluación del nivel del defensor.

Ferdinand pidió resolver las diferencias dentro del vestuario

Ferdinand coincidió en que el argentino debía hablar primero con el plantel. “No me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros”, expresó en su canal de YouTube.

El exdefensor recordó los casos de Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes cuestionaron públicamente al club antes de marcharse. Utilizó esos antecedentes para advertir sobre las consecuencias de exponer diferencias con las autoridades.

“Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol”, añadió. Su objeción estuvo centrada en la forma elegida por Lisandro Martínez para transmitir el reclamo.

Carragher criticó el momento y el rendimiento

En CBS Sports, Carragher sostuvo que las declaraciones agregaban un nuevo foco de conflicto. “Esto no le hace ningún bien a nadie”, afirmó, y cuestionó que el argentino describiera como fantástica la temporada anterior del United.

El exjugador del Liverpool también apuntó contra el comienzo de campaña del defensor: “Creo que es un buen jugador, pero tuvo un comienzo de temporada terrible”. A su entender, el reclamo público desviaría la atención hacia la polémica durante los próximos días.

En paralelo, Sky Sports informó que hubo enojo y desconcierto en la dirigencia, aunque no se habría definido una sanción. Lisandro Martínez, quien llegó al club en 2022, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, mientras el United estaría evaluando alternativas para reforzar la defensa.