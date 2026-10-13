Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia del Manchester United: “Espero más”

Tras la derrota por 2 a 0 frente al Atlético de Madrid por la Champions League, Lisandro Martínez cuestionó a los dirigentes del Manchester United por la conformación del plantel. El defensor argentino también reconoció el bajo rendimiento del equipo y pidió mayores esfuerzos.
El defensor argentino Lisandro Martínez criticó a la dirigencia del Manchester United después de la derrota por 2 a 0 ante el Atlético de Madrid, en un encuentro correspondiente a la UEFA Champions League. El futbolista expresó su malestar por la falta de refuerzos y reclamó una mayor inversión para conformar un plantel competitivo.
"Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", manifestó el campeón del mundo con la Selección Argentina, quien consideró necesario fortalecer el equipo para afrontar los compromisos internacionales.
El defensor también realizó una evaluación negativa del rendimiento colectivo frente al conjunto español. "La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre", reconoció, luego de un encuentro en el que el equipo inglés no logró obtener un resultado favorable.
Lisandro Martínez reclamó más refuerzos
Las declaraciones del argentino estuvieron dirigidas especialmente a los responsables de la planificación deportiva del Manchester United. En ese sentido, Martínez insistió en que el club necesitaba incorporar futbolistas para competir al máximo nivel.
"Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo", expresó el defensor, quien dejó en evidencia su disconformidad con las decisiones tomadas en materia de incorporaciones.
Sin embargo, el futbolista también reconoció la responsabilidad del plantel en los resultados obtenidos. "Y también como jugadores, tenemos que hacer más", agregó, al admitir que el rendimiento dentro del campo de juego debía mejorar.
Cuestionamientos por la conformación del plantel
Martínez sostuvo que contar con un equipo competitivo resultaba fundamental para afrontar partidos de máxima exigencia, especialmente ante rivales de jerarquía internacional.
"Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches", señaló el defensor, al referirse a la necesidad de disponer de mayores alternativas dentro del equipo.
Además, consideró que las responsabilidades por el presente deportivo no debían recaer exclusivamente sobre el entrenador o los futbolistas. "También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?", planteó.
Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 https://t.co/OGo25Pzd30— Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026
El presente del Manchester United
La derrota ante el Atlético de Madrid dejó al Manchester United en el séptimo puesto de la fase de liga de la UEFA Champions League, según las posiciones informadas tras el encuentro.
En la Premier League, el panorama también resultó complicado para el conjunto inglés, que se ubicó en el puesto 13 después de disputar seis partidos, con una victoria, tres empates y dos derrotas.
En ese contexto, las declaraciones de Lisandro Martínez reflejaron el descontento por los resultados y la conformación del plantel. El argentino reclamó mayor respaldo desde la conducción deportiva, aunque también reconoció que los jugadores debían elevar su nivel para revertir el presente del equipo.