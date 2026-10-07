Lisandro Martínez despidió a Messi con una confesión: “Lo amo con todo mi corazón”

La despedida de Messi de la Selección Argentina tuvo un fuerte impacto entre los futbolistas que compartieron su última etapa internacional. Después del encuentro ante Benín en el Monumental, Lisandro Martínez expresó el afecto que siente por el capitán y describió la angustia que atravesó al equipo.

El defensor nacido en Gualeguay contó que el plantel intentó acompañar al rosarino para que pudiera disfrutar su última presentación. “Tratamos de que disfrute al máximo de estos momentos, que pasan rápido”, manifestó.

Sus palabras también reflejaron la importancia del vínculo construido dentro de la Selección. “Es una persona muy importante para nosotros. Lo amo con todo mi corazón”, expresó Lisandro Martínez al referirse a Messi.

“Jugamos con una angustia enorme”

El entrerriano explicó que la emoción estuvo presente durante el partido y no solamente en los homenajes. “Jugamos con una angustia enorme”, señaló, al describir cómo vivieron los jugadores la última noche del capitán con la camiseta nacional.

“Parece que nunca va a llegar y hoy llegó”, agregó. La frase expresó la dificultad de afrontar una despedida que, aunque estaba anunciada, modificará la rutina del grupo en las próximas convocatorias.

“Todavía cuesta asimilarlo, irnos y saber que en la próxima Fecha FIFA no estará”, sostuvo. Para el defensor, el cambio también se hará sentir cuando los futbolistas vuelvan a reunirse y el capitán ya no forme parte de la concentración.

El vínculo que construyeron en la Selección

La historia de Lisandro Martínez en el seleccionado mayor comenzó el 22 de marzo de 2019, en un amistoso ante Venezuela disputado en Madrid. Lionel Scaloni le dio la oportunidad de debutar en un equipo que también contó con Messi entre sus titulares.

Desde aquel estreno, el futbolista de Gualeguay se incorporó al proceso de renovación que condujo Scaloni. Su recorrido con el capitán se desarrolló en la Selección, donde compartieron convocatorias, entrenamientos y torneos internacionales.

Uno de los primeros grandes logros de esa etapa fue la Copa América 2021. Martínez integró el plantel que consiguió el título en Brasil, con Messi como capitán, y que puso fin a la prolongada espera del seleccionado mayor por una consagración.

De las consagraciones al último partido del capitán

El Mundial de Qatar 2022 fue otro de los momentos centrales de su historia compartida. Ambos formaron parte del equipo campeón, que superó a Francia en la final y conquistó la tercera Copa del Mundo para Argentina.

La próxima reunión del plantel será una experiencia diferente para el defensor y el resto de los jugadores.

Su declaración resumió esa sensación: después de acompañar al capitán en el Monumental, todavía les cuesta imaginar una convocatoria sin él.