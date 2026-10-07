“Dibu” Martínez despidió a Messi y Otamendi con una sentida dedicatoria: “Los defendí con corazón”

La despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi de la Selección Argentina dejó mensajes de reconocimiento entre sus compañeros. Después del triunfo ante Benín en el Monumental, “Dibu” Martínez compartió una publicación dedicada a los dos referentes con quienes compartió la etapa de mayores consagraciones del equipo.

El arquero eligió expresar su afecto y recordar lo que significó acompañarlos desde el arco. Su mensaje estuvo dirigido tanto al capitán como al defensor, que cerraron sus recorridos con la camiseta nacional en el encuentro disputado este martes 6 de octubre.

“A veces lo difícil del futbol es decir adiós, Nicolás Otamendi y Lionel Messi”, escribió Emiliano Martínez. La publicación puso en palabras la emoción del final de una etapa para el plantel, después de la última presentación de ambos ante el público argentino.

“Los defendí con corazón y con todo lo que pude”

En el siguiente pasaje, “Dibu” Martínez hizo referencia a los partidos en los que compartió la cancha con sus compañeros. “Los partidos que me toco estar atrás de ustedes los defendí con corazón y con todo lo que pude”, expresó.

El cierre tuvo un tono personal, con un mensaje que dejó de lado los resultados deportivos para centrarse en el vínculo entre ellos. “Los amo sean felices”, escribió el arquero, al despedir a dos futbolistas que fueron parte central de su recorrido en la Selección.

La dedicatoria reunió a Messi y Otamendi en un mismo agradecimiento. Aunque la jornada tuvo al capitán como protagonista de numerosos homenajes, el defensor también recibió el reconocimiento de Martínez por los encuentros que compartieron con la camiseta argentina.

El homenaje que llevó en su cabello

El posteo no fue el único gesto de “Dibu” Martínez para Messi. Antes del partido, el arquero pasó por la peluquería y pidió un diseño especial a Dany Ale, el peluquero oficial del seleccionado.

Martínez eligió llevar el logo de Leo rapado en la cabeza. El detalle formó parte de su homenaje al capitán durante la noche de despedida en el Monumental y acompañó su participación en el encuentro ante Benín.

Después del partido, el mensaje en sus redes sumó un reconocimiento explícito a sus dos compañeros. Con las palabras “Los amo sean felices”, “Dibu” Martínez cerró una dedicatoria que combinó el recuerdo de su entrega dentro de la cancha con el afecto construido en el equipo.