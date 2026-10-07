"Si todo va bien, seguiré siendo el entrenador”, dijo Scaloni tras la despedida de Messi

La Selección argentina vio el último baile de Lionel Messi y lo despidió con una goleada 3-0 sobre Benín. El encuentro en El Monumental pasó a un segundo plano entre tantos homenajes a Leo. Después de una noche cargada de emoción, Lionel Scaloni tomó la palabra en conferencia de prensa.

El DT le dedicó unas sentidas palabras a su capitán. “No va a haber ninguno igual. Un día muy emotivo y, a su vez, triste porque no va a jugar más con esta camiseta. Agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado y cómo defendió esta camiseta”, comenzó el entrenador de la Albiceleste.

“Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije a él adelante de todos. Cualquier argentino hubiera dicho lo mismo. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, reconoció. Posteriormente, Scaloni continuó rendido ante Messi: “Merecido tiene todo. Las lágrimas eran por eso, se me venían a la cabeza un montón de cosas”.

Scaloni continuó lamentando la despedida de Leo, pero también empezó a mirar el futuro de la Selección: “Nos deja un legado increíble, seguramente seguiremos porque hay que seguir, pero es un futbolista irrepetible. Ahora toca continuar sin él. Va a ser duro, sin dudas. Lo que vivimos estos últimos años no es normal y los momentos duros pueden venir”.

Consecuentemente, Scaloni amplió: “La sensación de tener a él de tu lado es inigualable, muy difícil de comparar. Hay que vivirlo para verlo”. Sin embargo, dejó entrever que piensa en continuar al frente de la Selección argentina. “Han venido chicos nuevos, que nos han dado frescura. Estamos contentos, a pesar de que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos”, ventiló.

“Sobre la renovación, todavía no hay novedades”, afirmó, antes de prometer que “si todo va bien, seguiré siendo el entrenador”. Por último, habló de la Albiceleste como un equipo que deberá sustentar colectivamente el hueco que dejó Messi tras su despedida: “La única manera de compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”.

“Tenemos grandes jugadores, pero no tenemos ese futbolista que daba ese salto. Sí que tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, y entre todos creo que lo podemos suplantar. Estamos agradecidos eternamente por todo lo que nos ha dado, y todo lo que deja. Si todo va bien seguiré siendo el entrenador, y el legado que deja es el mejor ejemplo que podemos tomar”.