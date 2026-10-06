Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental para su despedida de la Selección

Lionel Messi se mostró conmovido y con lágrimas en los ojos mientras el micro de la Selección Argentina avanzaba rumbo al Monumental. Una multitud acompañó el recorrido antes del amistoso ante Benín, que marcará su despedida de la Albiceleste.
Lionel Messi no pudo contener la emoción durante el viaje rumbo al estadio Monumental, donde disputará este martes por la noche su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán fue captado con los ojos llorosos dentro del micro que trasladaba al plantel desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta Núñez.
La escena se produjo mientras una multitud de hinchas acompañaba el recorrido de la delegación argentina. La presencia de simpatizantes alrededor del vehículo obligó al micro a desplazarse a baja velocidad y generó complicaciones en el tránsito durante diferentes tramos del traslado.
Messi permaneció junto a sus compañeros mientras observaba desde el interior del vehículo las muestras de cariño. Las imágenes rápidamente se multiplicaron y mostraron al rosarino visiblemente conmovido ante una jornada que representará el cierre de más de dos décadas con la camiseta argentina, publicó Infobae.
Una multitud acompañó a Messi rumbo al Monumental
La salida desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, que desde 2023 lleva el nombre Lionel Andrés Messi, generó una concentración espontánea de simpatizantes, pese a que no había existido una convocatoria oficial para realizar una caravana.
Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos, descendieron y se acercaron para filmar y fotografiar el paso de los futbolistas. El micro avanzó lentamente acompañado por un operativo de seguridad ante la gran cantidad de personas que intentaban acercarse.
La situación recordó por momentos a las multitudinarias movilizaciones que acompañaron a la Selección Argentina después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. La posibilidad de que Messi realizara parte del trayecto en un vehículo descapotable había sido descartada por razones de seguridad.
El mensaje de Messi antes de su despedida
Horas antes del encuentro, el capitán argentino había expresado públicamente sus sensaciones ante el final de su etapa con la Selección Mayor. Lo hizo mediante un video difundido a través de su patrocinador deportivo y acompañado por la canción “Gracias a la vida”, interpretada por Mercedes Sosa.
“El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por tanto amor, los voy a extrañar”, expresó Messi en el mensaje.
La publicación anticipó el clima emotivo que rodeó toda la jornada y que se profundizó durante el traslado hacia el Monumental. Desde el interior del micro, el capitán pudo observar las banderas, camisetas y teléfonos celulares de los hinchas que buscaban registrar uno de sus últimos momentos como futbolista de la Selección.