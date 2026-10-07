Así fueron los shows en la despedida de Lionel Messi: La Sole, Ulises Bueno y la sorpresa de Sergio Torres

Los shows en la despedida de Lionel Messi completaron una noche histórica en el estadio Monumental, donde la Selección Argentina venció 3 a 0 a Benín. La música acompañó el último partido del capitán con la camiseta albiceleste y fue parte de una jornada marcada por los homenajes y la emoción.

La celebración contó con las actuaciones de Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Sergio Torres, quien volvió a presentarse acompañado por Grupo Cali. Los artistas fueron parte de una ceremonia preparada especialmente alrededor de la despedida del futbolista rosarino.

La jornada combinó así el espectáculo deportivo con diferentes intervenciones musicales. Tras el encuentro, los festejos continuaron sobre el campo de juego y uno de los momentos centrales tuvo como protagonistas a Messi y Soledad Pastorutti.

El abrazo de Messi con La Sole

Después del triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, La Sole interpretó “Brindis”, una canción ligada a celebraciones y despedidas y que, en esta oportunidad, acompañó el homenaje al capitán argentino.

"BRINDIS", SOLEDAD - DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 2026

Mientras la artista nacida en Arequito cantaba, el público acompañó desde las tribunas del Monumental. Al finalizar su presentación, Pastorutti se acercó a Messi y ambos protagonizaron un emotivo abrazo sobre el campo de juego.

La cantante continuó entonces con los últimos versos junto a los hinchas. La imagen del abrazo se convirtió en una de las postales de una noche en la que el rosarino recibió permanentes muestras de cariño.

Sergio Torres, otra de las sorpresas de la noche

Otro de los protagonistas musicales fue Sergio Torres, quien volvió a cantar acompañado por Grupo Cali. Su participación tuvo un significado particular por el vínculo previo entre su música y Messi.

El propio futbolista había mencionado al cantante santafesino cuando fue consultado sobre sus preferencias musicales. Aquella referencia tuvo una fuerte repercusión en redes sociales y llegó hasta el entorno del artista, publicó Infobae.

De esta manera, la presencia de Sergio Torres se transformó en otro de los guiños especialmente pensados para el homenaje al capitán. Ulises Bueno también formó parte de la propuesta musical que acompañó la jornada en Núñez.

Música y emoción para cerrar la despedida

Los espectáculos se sumaron a una noche que tuvo diferentes momentos dedicados a reconocer la trayectoria de Messi con la Selección Argentina. La música acompañó tanto la previa como el cierre de una jornada especial en el Monumental.

En lo estrictamente deportivo, Argentina se impuso por 3 a 0 ante Benín y Messi volvió a ser protagonista del equipo nacional con un gol y una asistencia.

Con el pitazo final, los homenajes y las presentaciones musicales completaron la despedida. Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y Sergio Torres aportaron la banda sonora de una noche en la que el Monumental acompañó la última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.