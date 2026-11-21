Pampita protagonizó un sensual baile durante la gala solidaria Prix Baron B, en el Hipódromo de Palermo. Con un vestido rojo de brillos, la modelo se movió al ritmo de la música electrónica y quedó registrada en un video.

Las imágenes la muestran entre invitados con vestimenta formal, en un sector iluminado por luces azules. La conductora acompañó la canción con movimientos de cadera y los brazos en alto.

En el comienzo de la secuencia aparece de espaldas, con el cabello suelto. Segundos después gira hacia quien la filma y sonríe, antes de continuar bailando frente al lente.

El vestido que eligió Pampita para la gala

Para la celebración, Pampita llevó un diseño largo con breteles finos y escote en V. La prenda combinó destellos con una espalda descubierta.

El vestido también tenía aberturas laterales y un tajo en una de las piernas. Esos detalles quedaron a la vista durante los giros y pasos que realizó en la pista.

La modelo completó su imagen con el pelo lacio y suelto, con tonos más claros en las puntas. El rojo de la prenda contrastó con la iluminación azul que predominaba en ese sector del evento.

"Pampita" Porque se robó las miradas en la exclusiva gala de "Barón B" en con un impactante vestido rojo furioso con transparencias: la modelo la rompió bailando en el centro de la pista con toda su sensualidad. https://t.co/19pZH0T9wP — Contexto Por Favor (@contextopf) November 20, 2026

Un momento distendido entre los invitados

El registro muestra a Pampita alternando movimientos de hombros, sonrisas y miradas hacia la cámara. En distintos pasajes levanta un brazo y sigue el ritmo sin dejar de bailar.

Alrededor se observan hombres de esmoquin, mujeres con vestidos largos y personal que circulaba con copas. La música electrónica acompañó ese tramo de la noche, en el que la modelo se mostró relajada.

Entre los asistentes también estuvieron Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín. El actor y Pampita, quienes comparten la crianza de Bautista, Beltrán y Benicio, coincidieron así en la misma celebración.