Flor Peña compartió un video desde las playas de República Dominicana, donde disfruta de unas vacaciones. La actriz se mostró bailando en bikini y acompañó las imágenes con una pregunta para sus seguidores: “¿Así o mejor?”.

La publicación reúne distintos momentos entre el agua y la orilla. Con una bikini rosa estampada, la artista alternó pasos de baile, sonrisas y gestos hacia la cámara.

El mar, el cielo despejado y algunas cometas de kitesurf completan el paisaje del video. Las imágenes muestran parte de los días de descanso que eligió pasar en el Caribe.

El baile de Flor Peña frente al mar

En el comienzo de la secuencia, Flor Peña aparece dentro del agua y luego continúa sobre la arena. Con los brazos en alto, sigue el ritmo de la música mientras las olas llegan a la costa.

El mensaje que acompañó el posteo fue breve y estuvo centrado en el disfrute de sus vacaciones. No agregó detalles sobre la duración de la estadía ni sobre otras actividades del viaje.

Flor Peña bailó en una playa de República Dominicana. https://t.co/oUbCViOWTm — MDZ Online (@mdzol) November 20, 2026

La publicación recibió comentarios de seguidores que celebraron verla nuevamente activa en Instagram. La escapada se produce antes de una nueva etapa laboral vinculada con el teatro musical.

Su regreso a la calle Corrientes con Chicago

En mayo de 2027, Flor Peña volverá a los escenarios porteños como protagonista de Chicago. La producción se presentará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, en la ciudad de Buenos Aires.

La actriz interpretará a Roxie Hart y compartirá escenario con Juliana Gattas, integrante de Miranda!, quien asumirá el papel de Velma Kelly. Ambas encabezarán la historia de dos mujeres detenidas por asesinato que buscan transformar su exposición pública en fama.

El espectáculo tendrá dirección de Mariano Demaría, coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer Wolf. La producción estará a cargo de Adrián Suar y la gestión de los derechos de la versión argentina quedó en manos de Ricky Pashkus, según lo informado por el equipo de la obra.