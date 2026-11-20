Rodrigo De Paul confirmó que su casamiento con Tini Stoessel será el próximo 19 de diciembre. El futbolista publicó una historia de Instagram este jueves y expresó su entusiasmo por la cercanía de la celebración.

“En un mes me casoooo”, escribió sobre una selfie. La referencia, compartida el 19 de noviembre, ratificó la fecha que circulaba desde hacía semanas para el enlace con la cantante.

El mensaje estuvo acompañado por un emoji de una cara enamorada y un corazón blanco. Aunque no agregó precisiones sobre la organización, el mediocampista hizo pública la cuenta regresiva para la boda.

El mensaje con el que confirmó la fecha

En la fotografía, Rodrigo De Paul apareció con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Eligió una publicación breve para compartir con sus seguidores el momento personal que atraviesa.

Hasta ahora, tanto el futbolista como Tini Stoessel habían mantenido una comunicación acotada sobre los preparativos. Los detalles del lugar, los invitados y la modalidad de la fiesta surgieron principalmente de versiones periodísticas.

La pareja confirmó su romance en 2022 y posteriormente atravesó una separación. Ahora se prepara para formalizar su relación con una celebración prevista en la provincia de Buenos Aires.

Dónde sería el casamiento y quiénes estarían invitados

Según los detalles difundidos, la boda se realizaría en un predio de Exaltación de la Cruz. El espacio tendría capacidad para unas 300 personas, con un salón principal y distintos sectores para la recepción y la fiesta.

El lugar señalado ya fue escenario del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Ambos estarían entre los invitados al enlace de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, aunque la pareja no difundió una nómina oficial de asistentes.

También trascendió que Susana Giménez podría participar de la celebración. La conductora había sido mencionada entre las primeras figuras que hicieron referencia pública a la fecha del evento.

Las posibles restricciones para registrar la celebración

Otro de los aspectos que se conocieron es la intención de preservar la privacidad de la ceremonia y la fiesta. Según las versiones sobre la organización, habría restricciones para que los invitados tomen fotografías o graben videos con sus celulares.

Esa modalidad buscaría evitar la difusión inmediata de imágenes en redes sociales. Sin embargo, ninguno de los protagonistas explicó públicamente cómo se implementaría ni qué condiciones deberán cumplir los asistentes.

También se difundió que el costo por cubierto rondaría los 500 dólares, con servicios vinculados al espacio, el catering y la ambientación. Por el momento, esos detalles forman parte de la información periodística sobre una boda cuya fecha quedó ratificada por el mensaje del futbolista.