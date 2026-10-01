Aseguran que la pelea entre Tini y Emilia Mernes habría comenzado por una decisión laboral

El distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel habría tenido como detonante la contratación de un músico que había trabajado con la intérprete de “La Triple T”. Según la versión difundida por Ángel de Brito, esa decisión fue interpretada por Tini como una traición dentro de su amistad.

El relato apunta a un conflicto relacionado con sus equipos de trabajo y con un episodio privado cuyos detalles no fueron revelados. La explicación fue presentada como una versión sobre la ruptura del vínculo, sin una confirmación de las protagonistas en la información difundida.

De Brito expuso esa interpretación al aire de LAM, por América. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, sostuvo el conductor.

El músico señalado en la disputa

La persona mencionada fue Pancho Cia, productor musical y guitarrista que, de acuerdo con el relato del periodista, integró durante años el equipo de Tini.

Según explicó De Brito, la cantante se habría sentido decepcionada por una situación privada con el músico. El conductor no precisó qué había ocurrido ni dio detalles sobre ese episodio.

En ese contexto, aseguró que Emilia Mernes conocía lo sucedido y decidió incorporarlo a su equipo después del conflicto entre Tini y Cia. “Emilia sabía lo que había pasado y cuando se pelean, lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas”, afirmó.

Un vínculo que venía desde Violetta

El periodista situó el comienzo de la relación entre Tini y el guitarrista en la etapa de Violetta. Cuando la artista inició su carrera solista, lo sumó a su equipo de trabajo.

De Brito también señaló que, a partir de 2021, se multiplicaron las fotografías y los videos que compartían. “Pancho era uno más de la familia Stoessel”, expresó para describir la cercanía que, según su versión, habían alcanzado.

Tini y Pancho Cia.

Para el conductor, ese antecedente explicaría el malestar que habría generado la posterior contratación. “Guitarristas, hay un millón, ahí siente Tini la traición”, sostuvo al atribuirle esa reacción a la cantante.

El encuentro durante el MP3 Tour

La versión difundida en el programa también ubicó un momento de tensión durante el MP3 Tour de Emilia Mernes, cuyo repertorio incluía una canción compartida con Tini.

Según lo relatado, Stoessel se habría encontrado con Cia sobre el escenario en uno de los shows. El encuentro la habría tomado por sorpresa porque, de acuerdo con esa explicación, no había recibido un aviso previo sobre su presencia.

En LAM sostuvieron que esa situación habría profundizado el conflicto entre las artistas. Los detalles del episodio privado que habría originado la ruptura entre Tini y el músico no fueron expuestos durante el relato.