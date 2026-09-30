Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui y respondió a Luck Ra: "No era mi amigo"

El romance entre Tiago PZK y La Joaqui quedó confirmado públicamente luego de que ambos artistas llegaran juntos al aeropuerto de Ezeiza y se mostraran ante las cámaras. El cantante habló por primera vez sobre la relación y también respondió a los cuestionamientos de Luck Ra, expareja de la artista.

Durante una entrevista con Desayuno Americano, Tiago fue consultado directamente sobre su situación sentimental. "Sí, estamos en pareja", confirmó. Luego bromeó: "Estamos felizmente casados", y explicó que el vínculo entre ellos no surgió recientemente: "La conozco a ella hace mucho tiempo".

La confirmación se produjo después de que Luck Ra se refiriera públicamente al nuevo romance y señalara que había mantenido una relación cercana con Tiago. Frente a las acusaciones, el trapero rechazó haber actuado de manera desleal. "No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín", afirmó.

Tiago PZK negó haber sido amigo de Luck Ra

Al ser consultado específicamente sobre si consideraba a Luck Ra un amigo, Tiago respondió simplemente: "No". También evitó pronunciarse sobre cómo había sido la relación anterior entre La Joaqui y el cantante cordobés.

"Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto a la vida de los demás", sostuvo. Asimismo, aseguró que las críticas que recibió por comenzar una relación con La Joaqui no modifican su posición: "La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente".

Tiago también reveló que buscó comunicarse con Luck Ra luego de iniciar el romance. "Le mandé varios mensajes, él no me contestó", contó. Ante la consulta sobre si consideraba que el cordobés había tomado mal la situación, agregó: "Supongo que sí. Cada uno toma partido por lo que le parece".

El descargo de La Joaqui

La aparición de la nueva pareja ocurrió después de que La Joaqui publicara un extenso mensaje en su canal de difusión de Instagram para responder a las versiones sobre el final de su relación anterior y el comienzo de esta nueva etapa.

"Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas", expresó. La cantante planteó que existe una diferencia entre los sentimientos que permanecen después de una separación y los hechos ocurridos durante la relación. "Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía", señaló.

Además, rechazó que haber comenzado una nueva relación signifique desconocer lo vivido anteriormente. "Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado", sostuvo, y añadió: "No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó".