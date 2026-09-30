Detuvieron al actor Maxi Ghione tras una grave denuncia y hallaron armas en su casa

El actor fue denunciado por privación ilegítima de la libertad, amenazas e intimidación. La Justicia allanó su vivienda en Santa Fe y secuestró armas de distintos calibres.
El actor Maxi Ghione fue detenido tras un allanamiento en su domicilio ubicado en la comuna santafesina de Lehmann luego de que un trabajador sexual lo denunciara por el delito de privación ilegítima de la libertad, amenazas e intimidación. Al allanar la vivienda del ex Casi ángeles, Montecristo y Los Roldán, entre otras producciones audiovisuales, se encontraron armas de distinto calibre. El abogado defensor del artista Juan Manuel Lovaiz dijo que la versión de Ghione “dista mucho de la que contó la supuesta víctima”.
Según el testimonio del denunciante, tras contratar sus servicios, el actor experimentó una fuerte paranoia durante el encuentro, exhibió armas de fuego cargadas y le impidió salir del inmueble durante aproximadamente cinco horas.
Por orden de la Fiscalía de Rafaela –a cargo del fiscal Martín Puig–, se allanó la vivienda Ghione donde se secuestraron armas de fuego que fueron de distinto calibre que fueron incorporadas a la causa para determinar sus características, procedencia y situación registral.
Tras en procedimiento, el actor fue trasladado a Rafaela y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
El abogado del artista, Juan Manuel Lovaiz, habló con LAM (América TV) sobre su situación y aseguró que está “muy angustiado” por la situación. “Lo único que puedo decir es que su versión dista mucho de la que contó la supuesta víctima. Él está totalmente sorprendido, realmente preocupado porque nunca se imaginó terminar detenido”, indicó el letrado.
Consultado por las armas halladas en el domicilio de Ghione, Lovaiz dijo que “tiene todo en regla. Es legítimo usuario. Solo me mencionó una pieza que sería de ornamentación y habría sido heredada”.
El letrado advirtió que el fiscal cuenta con un plazo de 96 horas para avanzar con la investigación, que puede ser prorrogado por otras 96 horas. “La inquietud más grande de Maxi es saber cuándo va a recuperar su libertad”, sostuvo. (Rosario3)